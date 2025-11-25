Los otros efectos del Tren Maya: violencia y militarización en el sureste mexicano

Sus resultados son abrumadores. Estiman una pérdida de 20 millones de árboles; la destrucción o perforación de 130 cenotes y cavernas; la contaminación de acuíferos por la colocación de 15,000 pilas de acero y la consiguiente corrosión de este metal.

“En la Península de Yucatán se ha desencadenado uno de los procesos más devastadores de nuestro mundo actual. Quizás, con buenas intenciones, y eso es parte de la tragedia. Con la intención de sacar de la pobreza, de incluir en la modernidad a los pueblos y comunidades tradicionales”, afirmó Enrique Leff, sociólogo ambiental de la UNAM.

La llegada del tren impulsa en la región el desarrollo inmobiliario y urbano, con consecuencias negativas para los habitantes de la zona: tienen más dificultades para acceder al agua; ven cómo suben los precios de la canasta básica y la vida cotidiana se militariza, a la par de que el crimen organizado se extiende con una ola de violencia, desapariciones, desplazamientos y despojos.

“A partir de 2020, (llega) lo que no pasaba en nuestras comunidades: ejecuciones, asesinatos, muchas desapariciones. Nosotros tenemos registros locales de jóvenes, de niños, de hombres, trabajadores del tren”, explicó María Elena Hernández, habitante de una comunidad del sur de Campeche por donde corre el Tramo 1 e integrante del Colectivo Vida.

Estas afectaciones, sin embargo, son la punta del iceberg, aseguró el grupo de especialistas. A medida que el Tren Maya siga operando, otros daños se harán presentes. Porque, acusaron, esta obra del sexenio de Andrés Manuel López Obrador no es un proyecto ferroviario o turístico, sino un plan para extender la urbanización en la Península de Yucatán.

“Nunca hubo un estudio que nos dijera cuáles podrían ser las afectaciones a mediano y a largo plazo; pero es un daño inconmensurable. Apenas vamos a empezar a darnos cuenta de la suma de estas afectaciones para los próximos 10, 15, 30 años”, advierte Guillermo D’Christy, miembro de la organización Cenotes Urbanos.

En la presentación del nuevo informe dijo que la especulación inmobiliaria en las comunidades que circundan el tren da cuenta de la poca selva que queda. Ahí se construyen desarrollos sin atender los temas de drenaje y el tratamiento de aguas residuales. Todo genera una presión hídrica y energética.

“Estamos yendo directamente hacia una crisis hídrica en la Península de Yucatán. No porque no haya agua, sino porque, por un lado, se está contaminando y, por otro lado, la estamos sobreexplotando”, comentó.

Militarización y violencia

El megaproyecto trajo de todo a las comunidades, menos progreso. Decenas de militares fueron desplegados para construir y vigilar el tren. Su presencia altera la vida cotidiana, denunciaron los expertos.

“Creo que lo que más nos preocupa en este momento a las comunidades es el aumento de la violencia”, subrayó María Elena Hernández.