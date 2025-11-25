Transportistas deciden mantener bloqueos; diálogo con Segob se pausa

Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo acudieron a la Secretaría de Gobernación para sostener una reunión con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, así como con representantes de Agricultura y Hacienda.

Aunque la cita estaba programada para las 11:00 horas, el encuentro se retrasó debido a que los transportistas y agricultores exigían que ingresara una comisión de 29 personas, mientras que Gobernación sólo permitió el acceso a 15 por limitaciones de espacio.

La decisión generó inconformidad entre los asistentes, pero tras deliberar al interior de los grupos, lograron acordar la integración de la comitiva. No fue sino hasta después de las 13:00 horas cuando pudieron ingresar a las instalaciones.

En un comunicado, la ANTAC afirmó que, una vez iniciada la reunión, las autoridades federales no presentaron soluciones a sus demandas, entre ellas mayor seguridad para los operadores, precios justos para el campo y cambios a la Ley de Aguas.

Además denunciaron que hubo condicionamientos de sus exigencias por la liberación de las carreteras.

“Hasta el momento no existe un diálogo que ofrezca soluciones a nuestra demanda… Por lo tanto pedimos mantenernos en nuestra toma y fortalecernos invitando a más compañeros a esta lucha”, se lee en el comunicado.

A través de un comunicado, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno afirmó que pese a la postura de los transportistas y agricultores, el diálogo se mantendrá abierto para llegar a acuerdos y con ello, se reabran las carreteras para evitar afectaciones a la población.

¿Dónde hay bloqueos?

De acuerdo con reportes de Guardia Nacional Carreteras, estos son los puntos con afectaciones por presencia de personas en distintas vialidades del país:

Sinaloa: cierre parcial en el km 178+800 de la carretera Mazatlán–Culiacán.

Sonora: cierre parcial en el km 021+012 del Bulevar Luis Donaldo Colosio.

Tamaulipas:

Cierre de circulación en el km 201+000 de la carretera Cd. Victoria–Matamoros.

Cierre intermitente en el km 049+250 de la carretera Matamoros–Reynosa, tramo Río Bravo–Reynosa.

Cierre de circulación en el km 036+350 de la carretera Reynosa–entronque carretera Monterrey–Nuevo Laredo.

Oaxaca: cierre total en el km 214+200 de la carretera Oaxaca–Tehuantepec.

Chihuahua: cierre parcial en ambos sentidos en el km 072+200 de la carretera Chihuahua–Cd. Juárez.

Hidalgo: cierre parcial en ambos sentidos a la altura de la caseta de cobro de Tula, en el km 079+835 del Libramiento Arco Norte, dirección Querétaro.