Hijos de AMLO y Calderón se enfrentan e intercambian acusaciones en X

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, se confrontaron este viernes en X, donde intercambiaron acusaciones tras las polémicas vacaciones de Andrés Manuel López Beltrán a Tokio, Japón.
La discusión comenzó luego de que, el pasado 5 de agosto, Andrés Manuel López Beltrán, hermano de José Ramón, justificó su viaje a Japón, asegurando que lo realizó con sus propios recursos y desmintió que hubiera volado en un avión del Ejército y que el hotel donde se hospedó hubiera costado más de 50,000 pesos. En cambio, afirmó que viajó en un vuelo comercial y que el hospedaje le costó 7,500 pesos por noche, incluido el desayuno.