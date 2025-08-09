Publicidad

México

Hijos de AMLO y Calderón se enfrentan e intercambian acusaciones en X

José Ramón López Beltrán y Luis Felipe Calderón Zavala intercambiaron acusaciones por las vacaciones de Andrés Manuel López Beltrán en Tokio.
sáb 09 agosto 2025 03:51 PM
hijos amlo calderon.jpg
Este viernes José Ramón inició el intercambio de mensajes atacando con acusaciones de fraude electoral y uso de aviones presidenciales.

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, se confrontaron este viernes en X, donde intercambiaron acusaciones tras las polémicas vacaciones de Andrés Manuel López Beltrán a Tokio, Japón.

La discusión comenzó luego de que, el pasado 5 de agosto, Andrés Manuel López Beltrán, hermano de José Ramón, justificó su viaje a Japón, asegurando que lo realizó con sus propios recursos y desmintió que hubiera volado en un avión del Ejército y que el hotel donde se hospedó hubiera costado más de 50,000 pesos. En cambio, afirmó que viajó en un vuelo comercial y que el hospedaje le costó 7,500 pesos por noche, incluido el desayuno.

Tras la publicación de esta carta, Calderón Zavala lanzó su primer mensaje en X, en el que, con tono irónico, se pronunció sobre la aclaración de Andy López Beltrán: “Si no aclaraba que los 7,500 diarios del hotel incluían el desayuno, me cae que no le creía que vive ‘en la justa medianía, como recomendó Benito Juárez’. Jamás había visto una aclaración tan puntual”, escribió.

Este viernes, José Ramón respondió al mensaje y publicó una imagen de los hijos de Calderón abordando un helicóptero presidencial, acompañada del mensaje: “¿Tú qué?”.

Calderón Zavala replicó defendiendo el uso del helicóptero presidencial por parte de su padre durante su mandato, mientras acusó a la familia López Obrador de no explicar un presunto enriquecimiento:

“Mientras yo puedo explicar eso sin problema, ustedes no han podido explicar cómo se enriquecieron durante el sexenio de tu papá”, contestó el hijo de Calderón.

José Ramón replicó y publicó: “Felipe Calderón no ‘llegó’ a la presidencia: se la robó con un fraude electoral. Ustedes se paseaban en helicópteros y aviones presidenciales a cargo del erario público mientras el pueblo de México se empobrecía más”.

Calderón Zavala respondió que no buscaría entrar en más debate sobre el uso de aeronaves, que —acusó— “seguro costaron menos que los contratos millonarios que les dieron a tu tía y a tus cuates”.

Asimismo, rechazó que el triunfo de su padre se debiera a un fraude y sostuvo: “Si después de casi 20 años, por fin tienes evidencia de eso, preséntala, porque siempre llegan con cajas vacías”.

Finalmente, el hijo de López Obrador escribió:“Ya te dediqué unos minutos, pero ya me aburriste. Adiós”. Luego procedió a bloquear la cuenta del hijo de Calderón.

En la última publicación, el hijo de Calderón compartió una captura de pantalla donde se observa que José Ramón lo bloqueó.

La confrontación de ambos recuerda también las acaloradas disputas que sus padres mantuvieron desde que López Obrador contendió contra Calderón por la Presidencia de México en 2006 y que continuaron hasta su salida del gobierno en 2024.

José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también ha sido criticado por vacacionar en un hotel de lujo en la Riviera Maya, en Cancún, Quintana Roo, en medio de la polémica por los viajes al extranjero de líderes morenistas.

