Hijos de AMLO y Calderón se enfrentan e intercambian acusaciones en X

Tras la publicación de esta carta, Calderón Zavala lanzó su primer mensaje en X, en el que, con tono irónico, se pronunció sobre la aclaración de Andy López Beltrán: “Si no aclaraba que los 7,500 diarios del hotel incluían el desayuno, me cae que no le creía que vive ‘en la justa medianía, como recomendó Benito Juárez’. Jamás había visto una aclaración tan puntual”, escribió.

Es obvio que tenga dinero, si se nota que es bien inteligente. https://t.co/xJFxeMhMHK — Luis Felipe Calderon Zavala (@Luisfecalderonz) August 6, 2025

Este viernes, José Ramón respondió al mensaje y publicó una imagen de los hijos de Calderón abordando un helicóptero presidencial, acompañada del mensaje: “¿Tú qué?”.

Calderón Zavala replicó defendiendo el uso del helicóptero presidencial por parte de su padre durante su mandato, mientras acusó a la familia López Obrador de no explicar un presunto enriquecimiento:

“Mientras yo puedo explicar eso sin problema, ustedes no han podido explicar cómo se enriquecieron durante el sexenio de tu papá”, contestó el hijo de Calderón.

José Ramón replicó y publicó: “Felipe Calderón no ‘llegó’ a la presidencia: se la robó con un fraude electoral. Ustedes se paseaban en helicópteros y aviones presidenciales a cargo del erario público mientras el pueblo de México se empobrecía más”.