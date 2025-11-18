Marina detiene a 54 personas y asegura armamento en Colima

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y la Sexta Región Naval, informó que en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, detuvo a 54 presuntos delincuentes durante operativos realizados en varios municipios de Colima como parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”.

Las detenciones se llevaron a cabo durante recorridos de vigilancia que se efectuaron en colonias de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, con el objetivo de reducir la violencia y reforzar la seguridad ciudadana.