México

Marina detiene a 54 personas y asegura armamento en Colima

La Marina detuvo a 54 presuntos infractores en Colima y aseguró armas, droga, vehículos e inmuebles durante operativos de la estrategia “Pez Vela 2025”.
mar 18 noviembre 2025 02:52 PM
Como parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”, fueron aseguradas 54 personas en Colima. (Foto: Especial)

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y la Sexta Región Naval, informó que en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, detuvo a 54 presuntos delincuentes durante operativos realizados en varios municipios de Colima como parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”.

Las detenciones se llevaron a cabo durante recorridos de vigilancia que se efectuaron en colonias de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, con el objetivo de reducir la violencia y reforzar la seguridad ciudadana.

Durante las acciones, personal naval actuó junto con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo (DSP).

Aseguramientos

Como resultado de los operativos, se aseguraron:

  • 2 armas cortas
  • 2 armas artesanales
  • 18 armas blancas
  • 1 cargador y 17 cartuchos
  • 268 dosis con características de metanfetamina
  • 5 envoltorios y 2 bolsas con hierba similar a la marihuana
  • 5 inmuebles
  • 1 antena unipolar
  • 2 computadoras
  • 9 teléfonos celulares
  • 2 radios de comunicación
  • 1 camioneta con reporte de robo
  • 8 motocicletas
  • Diversos objetos relacionados con las investigaciones

En tanto que los 54 detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para la investigación pertinente.

La Secretaría de Marina afirmó que con estos operativos reafirman su compromiso con la población colimense, actuando con disciplina, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, en coordinación con los tres niveles de gobierno para fortalecer la paz y la seguridad en el estado.

La Sexta Región Naval recordó además que la ciudadanía puede realizar denuncias anónimas al teléfono y WhatsApp 314 160 32 74, así como mediante los enlaces oficiales de participación ciudadana.

Es así que con la Estrategia de Seguridad ‘Pez Vela 2025‘ la Marina busca fortalecer la paz, la seguridad y el bienestar de las familias.

