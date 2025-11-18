La Policía española anunció este martes que desmanteló la "oficina" del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación en España, encargada de introducir en Europa "grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica".
‘Oficina’ del CJNG es desmantelada en España; detienen a 20
La operación, que contó con la colaboración de la DEA y la policía de Países Bajos, consiguió arrestar a veinte personas, dos de ellas "objetivos prioritarios de la agencia estadounidense DEA desde hace años", indicó en un comunicado la Policía Nacional, que no identificó a los detenidos.
Entre los sospechosos figuran miembros de la Camorra italiana, que estaban a cargo de la distribución internacional desde España. Del total de detenidos, quince fueron puestos en prisión preventiva.
El Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en todo México y en varias regiones del mundo, es uno de los grupos criminales designados a inicios de año como "organización terrorista extranjera" por el gobierno estadounidense de Donald Trump.
La investigación comenzó meses atrás, cuando la policía española detectó un cargamento de cocaína que llegó a España oculto "en maquinaria industrial de gran tonelaje", según el comunicado.
Posteriormente, los investigadores comprobaron que la droga era almacenada en fincas ubicadas en la región de Madrid y en la contigua provincia de Ávila, desde donde era distribuida a otros lugares de España.
La policía descubrió que el mes pasado la red hizo un primer envío de droga a Italia, "a través de un capo de la camorra napolitana perteneciente al clan Amato-Pagano", indicó el comunicado.
Las autoridades confiscaron a la organización criminal casi 2 toneladas de cocaína, 375 kilos de anfetamina, armas, dinero en efectivo, criptomonedas y quince vehículos.
En septiembre pasado, la Administración para el Control de Drogas (DEA) informó que durante varias operaciones coordinadas se detuvo a 670 personas ligadas al CJNG.
La autoridad dijo que del 22 al 26 de septiembre, sus agentes en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras llevaron a cabo los operativos.
Además de las personas detenidas, se logró la incautación de 92,4 kilogramos de polvo de fentanilo, 1,157,672 píldoras falsificadas, 6,062 kilogramos de metanfetamina, 22,842 kilogramos de cocaína, y 33 kilogramos de heroína.