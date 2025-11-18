Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

‘Oficina’ del CJNG es desmantelada en España; detienen a 20

La operación, que contó con la colaboración de la DEA y la policía de Países Bajos, consiguió arrestar a veinte personas.
mar 18 noviembre 2025 02:02 PM
Captura de Pantalla 2025-11-18 a la(s) 1.58.31 p.m..jpg
Entre los sospechosos figuran miembros de la Camorra italiana, que estaban a cargo de la distribución internacional desde España. Del total de detenidos, quince fueron puestos en prisión preventiva. (Captura de pantalla)

La Policía española anunció este martes que desmanteló la "oficina" del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación en España, encargada de introducir en Europa "grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica".

Publicidad

La operación, que contó con la colaboración de la DEA y la policía de Países Bajos, consiguió arrestar a veinte personas, dos de ellas "objetivos prioritarios de la agencia estadounidense DEA desde hace años", indicó en un comunicado la Policía Nacional, que no identificó a los detenidos.

Entre los sospechosos figuran miembros de la Camorra italiana, que estaban a cargo de la distribución internacional desde España. Del total de detenidos, quince fueron puestos en prisión preventiva.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en todo México y en varias regiones del mundo, es uno de los grupos criminales designados a inicios de año como "organización terrorista extranjera" por el gobierno estadounidense de Donald Trump.

Te puede interesar:

michoacán-bloqueos
presidencia

Sheinbaum: CJNG atacó a militares tras operativo para capturar a líder criminal

La investigación comenzó meses atrás, cuando la policía española detectó un cargamento de cocaína que llegó a España oculto "en maquinaria industrial de gran tonelaje", según el comunicado.

Posteriormente, los investigadores comprobaron que la droga era almacenada en fincas ubicadas en la región de Madrid y en la contigua provincia de Ávila, desde donde era distribuida a otros lugares de España.

La policía descubrió que el mes pasado la red hizo un primer envío de droga a Italia, "a través de un capo de la camorra napolitana perteneciente al clan Amato-Pagano", indicó el comunicado.

Las autoridades confiscaron a la organización criminal casi 2 toneladas de cocaína, 375 kilos de anfetamina, armas, dinero en efectivo, criptomonedas y quince vehículos.

Publicidad

En septiembre pasado, la Administración para el Control de Drogas (DEA) informó que durante varias operaciones coordinadas se detuvo a 670 personas ligadas al CJNG.

La autoridad dijo que del 22 al 26 de septiembre, sus agentes en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras llevaron a cabo los operativos.

Además de las personas detenidas, se logró la incautación de 92,4 kilogramos de polvo de fentanilo, 1,157,672 píldoras falsificadas, 6,062 kilogramos de metanfetamina, 22,842 kilogramos de cocaína, y 33 kilogramos de heroína.

Leer más:

DEA
México

DEA detiene a 670 vinculados al Cártel Jalisco; les incauta millones de dólares

Publicidad

Tags

CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación España Narcotráfico

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad