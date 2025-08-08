Andy dice que pagó 7,500 por noche, pero habitaciones cuestan 16,000

“Mis adversarios y los hipócritas mandaron espías para fotografiarme y acosarme para campaña de linchamiento llena de odio y clacismo, tales como que viajé en un avión privado o del ejercito y me que hospedé en un hotel de 50 mil pesos por noche, cuando como he dicho viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7,500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno", dijo López Beltrán después de que se filtraran fotografías de él en exclusivo alojamiento.

The Okura es un hotel de cinco estrellas, reconocido por su elegante combinación de tradición japonesa y modernidad. Se compone de dos edificios: The Prestige Tower y The Heritage Wing.

En las páginas de Expedia y Booking se pueden hacer reservaciones desde México, pero los costos no bajan de los 16,000 pesos, más del doble de lo reconocido por el hijo de López Obrador.

(Foto: Captura de pantalla)

En su página oficial, el hotel se describe como un lugar de lujo que “marca la diferencia” y ofrece “una hospitalidad impecable, servicios de cinco estrellas y un lujo de renombre mundial”.

“Ningún otro lugar del mundo iguala a The Okura a la hora de dar vida a la elegancia de la historia y el diseño japoneses. Bienvenido a Japón”, se lee en su portal de internet.