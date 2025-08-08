Bachoco se pronuncia por polémico meme contra Andy y sus vacaciones en Japón

La imagen, atribuida a la productora de alimentos, utiliza el ingenioso estilo que ha hecho famosa a la empresa, por lo que ha sido dada como un hecho por varias personas en plataformas como X y Facebook.

Sin embargo, tras la viralización del polémico meme, Bachoco ha tenido que emitir un comunicado para explicar que la imagen llamada “si es un huevón, mándalo a Japón” no corresponde a su campaña.

⚡#VerificadoExpress | La marca Bachoco NO publicó un anuncio haciendo referencia a Andrés López Beltrán, srio de Organización de Morena, como #AndyHuevón



Se trata de una imagen creada por usuarios y compartida entre grupos críticos de la 4T#TeConvieneSaberMás 🔎 pic.twitter.com/UZuLFKgEH4 — 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 (@verificado_mx) August 8, 2025

Bachoco se deslinda de meme contra “Andy”

Por medio de un pronunciamiento público, la empresa indicó que sus campañas de publicidad están basadas en el humor, pero que no se involucran en temas sensibles como lo es la política.

“Creemos en compartir ideas que suman, inspiran y reflejan lo mejor de nuestra esencia. Por eso, elegimos mantenernos enfocados en mensajes respetuosos sin involucrarnos en temas políticos, religiosos o que puedan generar división”, se lee en el comunicado.

Finalmente, la productora reafirmó la confianza en sus consumidores y se comprometió a seguir comunicando con “creatividad, compromiso y la calidez que nos caracteriza”.

Comunicado de Bachoco tras polémica imagen. (Bachoco)

¿Cuál es la polémica del hijo de AMLO?

“Andy”, como se le conoce cariñosamente al hijo del expresidente, fue captado mientras se hospedaba en The Okura Tokyo, un lujoso hotel ubicado en la capital de Japón, lo que despertó una serie de críticas en su contra.

Si bien López Beltrán no es funcionario público, se le ha acusado de violar los principios que Morena, y su padre, han pregonado durante años: lo mejor es vivir de manera austera y en la justa medianía.

Aunque el morenista aseguró que pagó 7,500 pesos diarios —incluyendo el desayuno— por su hospedaje, este viernes se reveló que pasar una noche ahí puede costar entre 16,000 y 39,000 pesos, según las páginas especializadas en hoteles.

Andrés Manuel ha señalado que el hospedaje lo pagó con su dinero y que se trataba de unas vacaciones que tomó tras extenuantes jornadas de trabajo en territorio mexicano.

Sheinbaum se pronuncia

Luego de la carta de Andrés Manuel López Beltrán en la que explica que pagó su viaje con dinero propio, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que el poder se ejerce con humildad y sencillez.

“No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo”, señaló la mandataria.

Aunque evitó polemizar sobre el caso, la presidenta insistió en que hay que apegarse a los principios que por años Morena ha promovido, como lo es la austeridad republicana.

El caso sigue dando de qué hablar y la oposición lo ha usado con fuerza para señalar supuestas incongruencias entre el discurso y la acción en los círculos más altos del partido guinda.