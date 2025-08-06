Publicidad

México

Dirigencia de Morena hace recorridos en estados que renovarán gubernatura

La presidenta del partido, Luisa María Alcalde, ha visitado entidades como San Luis Potosí, Querétaro y Nuevo León, donde se ha lanzado contra la oposición.
mié 06 agosto 2025 02:59 PM
El 29 de julio, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, estuvo en Querétaro, donde denunció opacidad y falta de transparencia del gobierno estatal encabezado por Mauricio Kuri.

Morena comenzó una campaña de recorridos con el argumento dar a conocer los acuerdos aprobados en su reciente Consejo Nacional. Sin embargo, esta ruta la inicio en estados gobernados por la oposición o donde habrá elecciones en 2027.

En la última semana y media, la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, ha visitado seis estados, de los cuales cuatro no son gobernados por Morena; en estos habrá comicios en dos años para elegir a los próximos titulares de las gubernaturas.

Alcalde aprovecha estas giras en los estados para promover al partido oficialista, exaltar los programas y políticas federales, y pronunciarse en contra del PAN, PRI y MC, así como de los gobiernos emanados de estos partidos.

El pasado 20 de julio, Morena avaló en su Consejo Nacional una serie de reglas, como la conformación de una Comisión Evaluadora de Incorporación que se analizará los perfiles de las personas que quieran militar en este partido.

Ese día también se aprobó la conformación de 71,000 comités seccionales en todo el país, mediante los cuales se promoverá la participación de la militancia, se difundirán los “logros” de la llamada Cuarta Transformación y el partido impulsará acciones de afiliación.

Después del Consejo Nacional, parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, incluida la presidenta del partido, inició recorridos por el país supuestamente para dar a conocer a su militancia los recientes acuerdos, pero las entidades a las que ha asistido, en en su mayoría, son encabezadas por la oposición y habrá elecciones.

Alcalde ha estado en Tlaxcala, Coahuila, Querétaro, Nuevo León y San Luis Potosí, en donde ha aprovechado para hablar sobre la ventaja que tiene Morena en las entidades para las próximos elecciones intermedias.

Por ejemplo, en San Luis Potosí, la presidenta de Morena presumió una encuesta en la que sobresale la preferencia electoral por su partido para la gubernatura del estado con 42%, mientras el Partido Verde Ecologista de México tiene 16%.

“Creemos que contamos hoy con el respaldo de la gente, este pueblo entiende bien cuál es proyecto de Morena. Es la gente que respalda a la presidenta y que tiene claro que Morena es el partido de la transformación”, declaró Alcalde, pese a que la entidad es gobernada por el PVEM, aliado del oficialismo.

México

Morena blindará su militancia con una comisión que evaluará nuevos perfiles

Mientras, en Nuevo León, donde también habrá elecciones y actualmente es gobernada por el emecista Samuel García, la dirigente de Morena también mostró una encuesta que muestra que el partido guinda lleva ventaja en las preferencia electorales con 36%, frente a 13% de MC.

“Esta encuesta da cuenta de la fortaleza de nuestro movimiento en este estado y da cuenta de que el gobierno actual de Movimiento Ciudadano ha dejado mucho que desear. Creo que es prueba de que esta supuesta opción política que va y se presenta por el país como nueva, moderna es igual que el PRI y el PAN, gobiernan igual”, mencionó la dirigente.

En 2027, se llevarán a cabo elecciones para renovar la gubernatura de 17 estados, de los cuales 13 son gobernados por Morena o sus aliados, y el resto por la oposición. También se elegirá a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados.

Aunque las elecciones son en dos años, algunos políticos ya iniciaron recorridos para promocionar su nombre o imagen. En la lista figuran políticos morenistas, verde-ecologistas, priistas y emecistas, principalmente del Senado, como Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, y Andrea Chávez, quien aspira a la gubernatura de Chihuahua.

