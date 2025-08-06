Dirigencia de Morena hace recorridos en estados que renovarán gubernatura

El pasado 20 de julio, Morena avaló en su Consejo Nacional una serie de reglas, como la conformación de una Comisión Evaluadora de Incorporación que se analizará los perfiles de las personas que quieran militar en este partido.

Ese día también se aprobó la conformación de 71,000 comités seccionales en todo el país, mediante los cuales se promoverá la participación de la militancia, se difundirán los “logros” de la llamada Cuarta Transformación y el partido impulsará acciones de afiliación.

Después del Consejo Nacional, parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, incluida la presidenta del partido, inició recorridos por el país supuestamente para dar a conocer a su militancia los recientes acuerdos, pero las entidades a las que ha asistido, en en su mayoría, son encabezadas por la oposición y habrá elecciones.

Alcalde ha estado en Tlaxcala, Coahuila, Querétaro, Nuevo León y San Luis Potosí, en donde ha aprovechado para hablar sobre la ventaja que tiene Morena en las entidades para las próximos elecciones intermedias.

Por ejemplo, en San Luis Potosí, la presidenta de Morena presumió una encuesta en la que sobresale la preferencia electoral por su partido para la gubernatura del estado con 42%, mientras el Partido Verde Ecologista de México tiene 16%.

“Creemos que contamos hoy con el respaldo de la gente, este pueblo entiende bien cuál es proyecto de Morena. Es la gente que respalda a la presidenta y que tiene claro que Morena es el partido de la transformación”, declaró Alcalde, pese a que la entidad es gobernada por el PVEM, aliado del oficialismo.

Mientras, en Nuevo León, donde también habrá elecciones y actualmente es gobernada por el emecista Samuel García, la dirigente de Morena también mostró una encuesta que muestra que el partido guinda lleva ventaja en las preferencia electorales con 36%, frente a 13% de MC.

“Esta encuesta da cuenta de la fortaleza de nuestro movimiento en este estado y da cuenta de que el gobierno actual de Movimiento Ciudadano ha dejado mucho que desear. Creo que es prueba de que esta supuesta opción política que va y se presenta por el país como nueva, moderna es igual que el PRI y el PAN, gobiernan igual”, mencionó la dirigente.