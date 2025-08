Reforma electoral de Sheinbaum creará 'jaloneos', ¿en qué se diferencia a la de AMLO?

Piden diálogo y acuerdos

El anuncio -el fin de semana- de una comisión presidencial para redactar la propuesta y los primeros planteamientos de lo que incluirá la reforma electoral de Sheinbaum, ya generaron reacciones.

Acción Nacional afirmó que el país no necesita una reforma electoral para beneficiar solo a un partido, por lo que urgió a abrir un verdadero diálogo con todas las fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto.

De aprobarse cambios electorales sin un consenso amplio, advirtió el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, se pondrán en riesgo las elecciones libres, la verdadera representación de la sociedad en los cargos públicos y la estabilidad política.

"Lo decimos con claridad: no vamos a permitir que se debilite a las instituciones electorales o incluso que se manipule el padrón. Si Morena cree que una reforma electoral es necesaria, que convoque a expertos, que escuche a la ciudadanía y que construya consensos con la oposición", expuso Romero.

Expresidentes y exconsejeros del INE como Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Ciro Murayama y Marco Baños pidieron un diálogo nacional por una “reforma electoral incluyente y de consenso”.

En un pronunciamiento publicado el fin de semana, también pidieron corregir las “distorsiones” en la representación política, preservar la autonomía e independencia del INE y de los órganos electorales locales, que los consejeros no sean electos por voto ciudadano, así como garantizar campañas equitativas.

Frente a la propuesta de una reforma electoral, hacemos un llamado a organizaciones sociales, académicas, empresariales y políticas a sumarse a un gran diálogo nacional por una reforma electoral incluyente y de consenso. #ConsensoElectoral — Luis Carlos Ugalde (@LCUgalde) August 4, 2025

Y la presidenta Sheinbaum respondió este lunes; en algunos aspectos hay coincidencias, dijo, pero no en todo, por lo que anunció la realización de una encuesta y foros de discusión.

“Hay algunos planteamientos ahí, que quieren que, no que crezca el número de plurinominales, pero que haya más plurinominales en los 500 diputados ¿verdad? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. La autonomía del INE, evidentemente, estamos de acuerdo que se mantenga, que el padrón electoral se mantenga en el INE. En todo eso estamos de acuerdo”, señaló Sheinbaum este lunes.

"Vamos a hacer una encuesta para ver qué opina el pueblo, la gente. De encuestas previas, a la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta, no le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas; a la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista, tampoco hace falta".