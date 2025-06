La noche del próximo 1 de junio, tras finalizar la jornada comicial, el INE informó que comenzará a operar el Sistema de Cómputos Distritales mediante el cual se realizará la sumatoria definitiva de los votos emitidos en cada uno de los Consejos Distritales instalados para este proceso electoral extraordinario, con el objetivo de garantizar el conteo íntegro y transparente de todos los sufragios.

Esta herramienta informática únicamente realizará las sumatorias por distrito, no asignará ganadores y, mediante un sistema, los capturistas anotarán el número de cada boleta.

La información que se podrá consultar en el Sistema de Cómputos Distritales serán las actas por cada casilla que se generarán una vez contabilizados los votos, así como las sumas por tipo de demarcación, éstos no serán resultados preliminares, sino definitivos.

Este sistema no mostrará qué candidaturas ganaron la elección, pues el INE aún deberá revisar que las candidaturas con el mayor número de votos cumplan con los requisitos de elegibilidad como son las reglas de paridad y que no hayan incurrido en alguno de los supuestos considerados por la “8 de 8 contra la violencia”, así como que no tengan suspendidos sus derechos políticos y electorales.

Escrutinio y cómputo de los votos

A diferencia de las elecciones ordinarias, en las que el cómputo iniciaba tres días después de la Jornada Electoral, para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, el conteo de votos iniciará el mismo 1 de junio.

Será así que tras la jornada electoral y el traslado de los paquetes electorales a los consejos distritales, comenzará el conteo de votos aunque de forma escalonada, empezando por ministros y ministras, luego seguirán Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPEJF); Magistraturas de las Salas Regionales del (TEPJF) y, finalmente, Magistraturas de Circuito, así como juezas y jueces de Distrito.

No habrá conteo rápido ni PREP; el día de la elección solo se dará a conocer el porcentaje estimado de participación ciudadana.

Del 1 al 3 de junio se contarán los sufragios para las personas candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entre el 3 y el 6 de junio se conocerán los resultados de las otras elecciones de alcance nacional: magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y magistrados de las Salas Regionales del (TEPJF).

El conteo de los votos para magistraturas de circuito se hará entre el 6 y el 8 de junio; mientras que la suma de los votos para jueces y juezas de distrito tendrá lugar del 7 al 10 de junio.

Los últimos votos en ser contados serán los de jueces federales.

La sesión de cómputos distritales de las seis elecciones del PEEPJF 2024-2025 tendrá una duración máxima de 10 días, entre el 1 y el 10 de junio, informó el INE.

Lee también: ¿A qué hora termina la ley seca en los estados?

Así será el cierre de casillas

A las 18:00 horas del domingo 1 de junio concluirá la jornada electoral en todas las casillas, salvo que hubiera fila de ciudadanos en espera de votar.

La presidencia de la casilla coordinará a los escrutadores y lo primero que harán será reunir todas las boletas que no se utilizaron; estas no se invalidarán, sino que se colocarán en un sobre que se sellará con cinta y se firmará para mayor seguridad.

A la vista de todas las personas funcionarias de casilla se extraerán las boletas de las urnas únicas.

Aunque pueden ser varias cajas receptoras de votos por casilla, son llamadas únicas, pues en esta ocasión no habrá una para cada cargo a elección, sino que en una o varias urnas se concentrarán todos los votos, sin dividirlos por tipo de cargo por el que fueron emitidos.

Las urnas se abrirán, se le extraerán los votos y se clasificarán por color, pues cada uno de estos indica el cargo en competencia.

Las papeletas moradas son las de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las verde menta (o turquesa) son para magistrados de Tribunal de Disciplina Judicial; las azules para magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral; las salmón para magistrados de la Sala Regional de Tribunal Electoral; la amarillas para jueces; y las rosas magenta para magistrados de circuito.

No se consignará el sentido de los votos, pues en esta ocasión una boleta no es un voto, sino que en cada papeleta puede haber varios sufragios y por tanto decenas de combinaciones posibles.

Así, las boletas separadas por color y tipo de elección se ingresarán a una bolsa especial que se sellará con cinta.

Las personas secretarias de casilla serán las responsables de llenar y firmar el Acta de la Jornada Electoral, de clasificación y conteo, así como la constancia de clausura de la casilla seccional.

En esa acta estarán los datos de la cantidad de boletas recibidas, el total de las personas que votaron, la clasificación, el conteo de las boletas con los votos de cada uno de los tipos de elección y la hora de clausura de la casilla seccional.

Lee: Ley seca en estados por elecciones