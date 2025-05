La actual funcionaria federal considera que el Tribunal de Disciplina, que sustituirá al Consejo de la Judicatura, debe servir para garantizar el acceso a la justicia y combatir la corrupción, pero no como un instrumento de presión a los juzgadores.

"Queremos que este Tribunal no sea un Tribunal de la Santa Inquisición que se utilice para presionar a jueces, magistrados o ministros. Este tribunal tiene que servir para garantizar el acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos" Ariadna Camacho, candidata al Tribunal de Disciplina.

Este nuevo órgano tendrá la facultad de investigar y sancionar a jueces, magistrados y ministros, sus decisiones serán inatacables e incluso contará con "agentes investigadores”, por lo que su integración será indispensable para el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial.

Contará con independencia técnica y de gestión, y su función principal será garantizar que jueces y magistrados actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley. Sus integrantes durarán en el cargo seis años, sin posibilidad de reelección. La presidencia será rotatoria cada dos años.

No pueden usar esto como un elemento de coacción, sino que tiene que ser un Tribunal que garantice el acceso a la justicia y para eso es la evaluación y en su caso investigación y sanción de las personas que realizan actividades jurisdiccionales". Ariadna Camacho, candidata al Tribunal de Disciplina.

¿Por qué quiere ser magistrada del Tribunal de Disciplina?

Es una gran oportunidad para incidir en la transformación del sistema de justicia en México. Desde que era yo estudiante, inmediatamente tuve la oportunidad de hacer una maestría en Estados Unidos en juicios orales, cuando estábamos en la transformación del sistema escrito a un oral, del inquisitivo a un acusatorio y siempre me ha gustado aportar al sistema de justicia y lo que quiero poner es todo mi conocimiento al servicio del país para lograr esa gran transformación al Poder Judicial.

¿Cómo ganar un lugar en este nuevo Tribunal?

Con votos, con recorridos. En estos dos meses que yo llevo de campaña he estado caminando las calles del país, mercados, he tocado puertas y esa es la forma más honesta de ganarse un lugar en este tribunal, invitar a la gente a participar y pues he hecho campaña en redes sociales, he tenido conversaciones honestas y considero que esa es la forma de ocupar un lugar en este Tribunal.

Usted no cuenta con carrera judicial, tiene experiencia en Administración Pública ¿Cree que eso le afecte para ser parte de este nuevo Tribunal?

Al contrario, creo que me da una virtud por encima del resto de los aspirantes de este Tribunal, porque eso me va a permitir juzgar con imparcialidad. Al no tener compromisos al interior del Poder Judicial, me va permitir emitir mis fallos con mucha mayor libertad. Y si bien no tengo experiencia dentro del Poder Judicial, sí he trabajado con proyectos de justicia.

Soy una abogada con más de 15 años en el servicio público y yo aplico prácticamente todos los días la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos; entonces, eso que yo aplico en el Poder Ejecutivo ahora lo voy a trasladar al Poder Judicial con la virtud de que no tengo compromisos al interior.