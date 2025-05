Reforma al PJ también cambia el paradigma de la justicia electoral

¿Aumentan los casos o son más visibles?

Se ha hecho un esfuerzo institucional más grande. Cuando estuve en el TEPJF se hizo un estudio (por parte) del observatorio de participación política de la mujer de México junto con el INE y se han ido documentando los casos.

En el 2024 hubo una numeralia de casi 1,500 casos y no es que hayan aumentado, sino que ahora son más visibles porque antes no se tenía este esfuerzo a nivel nacional.

Pero además lo que encontramos es que el instrumento jurídico al que se recurre más para denunciar estos casos es el procedimiento especial sancionador, pues denuncias de carácter penal tenemos como unas 526 aproximadamente.

Y las denuncias penales por violencia política contra la mujer no prosperan…

Así es, las denuncias de carácter penal, por lo menos hasta diciembre de 2024, ninguna denuncia se había judicializado, no había sentencia que declarara la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género desde el punto de vista penal.

Eso tiene mucho que ver con la reforma del artículo 38 constitucional que se dio en el 2023, donde te dicen que se suspenden los derechos políticos electorales de las personas cuando tengan una sentencia por violencia política, pero la Sala Superior ha dicho que tiene que ser solamente desde el punto de vista penal.

Si aplica ese criterio, pues hace nugatoria la reforma, porque desde el punto de vista penal en el 2024 no va una sola sentencia que declarara la violencia política, aunque hubiera 526 denuncias ¿no?

Entonces, el instrumento más recurrente es el procedimiento especial sancionador. Ahí sí se emitieron unas sentencias en que se llega a la conclusión de que sí hay violencia política contra la mujer, alrededor de 60 casos.

Pero eso no inhabilita a nadie ni siquiera a ocupar un cargo...

Así es, no inhabilita, porque la Sala Superior tiene la idea de que solamente te pueden inhabilitar, de acuerdo con el artículo 38 constitucional, sí hay sentencia firme desde el punto de vista penal y estas resoluciones no son penales.

Todo lo que se ve del procedimiento especial sancionador es un procedimiento administrativo electoral.

¿Cómo se debería avanzar? Porque entonces no hay justicia electoral para las mujeres...

Sí, yo estaría ahí de acuerdo con el criterio que ha sostenido la ahora presidenta del TEPJF, Mónica Soto, en el sentido de que (para inhabilitar) se requiere cualquier sentencia firme de violencia política, ya sea que se haya cometido desde el punto de vista penal o administrativo electoral.

O inclusive la violencia política también se puede denunciar desde el punto de vista de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, o también dentro los partidos políticos.

Entonces, toda esa gama de instrumentos jurídicos que se tienen para ver lo de la violencia tendrían que estar dentro del criterio para que se aplique el artículo 38 constitucional.

¿Un cambio de criterios y rapidez en resolver es lo que se requiere?

Sí, porque si no, si no nada más se deja constreñido a sentencias desde el punto de vista penal que tengan que ver con violencia política, pues no va a haber ninguno, se hace nugatorio del derecho y así no sirve.

Y también se requieren resoluciones más expeditas que las denuncias, por ejemplo de propaganda que ejerce violencia política contra las mujeres se resuelvan dentro del proceso electoral, dentro de la campaña, para detener las afectaciones.

Si pasaba con la Sala Regional que resolvía y luego enviaba a la Sala Superior y esta devolvía expedientes, eso alarga. Yo lo que diría es que si de verdad se quiere ayudar a las mujeres se tienen que resolver los asuntos a la brevedad posible y antes de que se lleve a cabo la elección.

De lo contrario, a mí, Adriana, lo que me preocupa es que entonces se está desnaturalizando lo que es el procedimiento especial sancionador, ya no es tan rápido para resolverse y aunque te den la razón de nada te sirve si te la dan después de que se lleva a cabo la elección.