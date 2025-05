Falta de recursos pone en riesgo elección judicial en cuatro entidades

En el reporte de marzo eran nueve los OPLES del mismo número de estados con grado alto y medio de riesgo por falta de recursos; hoy se informó que son 10 entidades, cuatro de ellos en semáforo rojo y seis en amarillo. Sólo nueve no tienen problemas financieros.

En riesgo alto se encuentran Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit y Veracruz. En riesgo medio se ubica a los OPLES de las entidades de Aguascalientes, Baja California, Colima, Quintana Roo, Yucatán y Ciudad de México.

La situación que tienen los OPLES de Zacatecas y Veracruz es la más grave pues además adeudan pagos al INE por 143 millones de pesos. Ese monto resulta de convenios de coordinación suscritos por ambas partes por las que el Instituto presta servicios para la integración de casillas (puede ser capacitación o materiales), pero los organismos locales están obligados a pagarle por ello.

El secretario técnico de la Comisión, Giancarlo Giordano, reportó que en el caso de Zacatecas –el más grave del país- además de que no se le entregaron recursos suficientes para la elección judicial, ya arrastraba un recorte a su presupuesto 2025 y por ahora sólo tiene ofrecimiento de recursos que no se han concretado.

Eso “ha afectado de forma importante su funcionamiento y la organización de esta elección. Si bien recientemente fueron autorizados una ampliación por 15 millones de pesos etiquetado para documentación electoral, con lo que en total suman recursos adicionales por 60 millones, el organismo ha reportado que se le han administrado 24 millones de pesos”, explicó el funcionario.

El OPLE, informó el funcionario electoral, “ha manifestado que no cuenta recursos para contratar personal correspondiente a asistencia electoral, ni para cumplir los compromisos adquiridos en el convenio de coordinación con el INE”.

La consejera Dania Ravel expuso su preocupación, pues el OPLE ha informado que le faltan 60 millones de pesos para cubrir el 70% del costo de documentación y material electoral, la contratación por 30 días de 300 figuras de técnicos electorales de cómputos, la contratación para la asistencia electoral por 40 días de 467 capacitadores y 78 supervisores electorales locales, así como sus gastos de campo.

En el caso del órgano electoral de San Luis Potosí, se le autorizaron recursos extra por 110 millones pero sólo ha recibido 67.7 millones de pesos, “sin embargo, el OPLE informó que no cuenta con los recursos suficientes que le permitan cubrir la totalidad de los compromisos adquiridos en el convenio de coordinación con el instituto”, dijo Ravel.

En el caso de Nayarit se le prometieron 30 millones de pesos de 115 millones solicitados, “y el pasado 26 de abril le fue autorizado 11 millones de pesos adicionales para pago del anexo financiero del convenio con el instituto, aunque no ha recibido la administración para su transferencia al INE”, agregó.

En el caso de Veracruz, aunque el Congreso local le etiquetó 149.6 millones de pesos para la elección del Poder Judicial, adicionales a los recursos para la elección ordinaria de ayuntamientos, el OPLE no ha solicitado una ampliación y no ha hecho las aportaciones correspondientes al convenio de coordinación con el INE razón por la que no le ha pagado.

En riesgo medio porque tienen recursos, aunque aún les falta recibir la totalidad, la Comisión aprobó ubicar a Aguascalientes, Baja California, Colima, Quintana Roo Yucatán y Ciudad de México, pues han comenzado a recibir los recursos con cierta regularidad.

Sin embargo en el caso del OPLE de la capital del país los recursos no son suficientes para cubrir la totalidad de actividades inherentes a la organización del proceso electoral del Poder Judicial local.

De acuerdo con Giordano, en esa situación se mantienen los OPLES hasta el corte de hoy 6 de mayo.

Además de no tener recursos para financiar la elección judicial y adeudar pagos al INE, los consejeros conocieron la situación presupuestal de los OPLES para su operación cotidiana (rentas, sueldos, gasto corriente).

Zacatecas también es el caso más preocupante en este rubro pues para su operación ordinaria tuvo también un recorte de 65.91% a su presupuesto.

“No cuenta con buenas condiciones para funcionar adecuadamente a partir del segundo semestre del año”, se reportó y además aún adeuda pagos al INE desde el proceso electoral 2020, misma situación del OPLE de Yucatán.

El riesgo medio se encuentra en Ciudad de México, donde revisan los presupuestos que tuvieron recortes presupuestales que podrían afectar su operatividad en el último trimestre del año.

Respecto a los adeudos de los OPLES de Zacatecas al INE, la consejera Ravel recordó que otras elecciones el INE puede absorber gastos y luego esperar los pagos de los OPLES, pero ahora no.

“Sufrimos un recorte presupuestal severo también de 13, 436 millones de pesos y por otro lado el OPLE nos ha dicho que no puede hacer la aportación que le corresponde en materia de capacitación electoral. Desde mi perspectiva, no tenemos recursos para cubrir lo que le corresponde a este organismo público local electoral”, explicó.

Por ello pidió avisar a la Dirección Jurídica para que decida qué hacer ante los incumplimientos. El secretario técnico no dio información respecto a si ya procedió.