Entidades enfrentan desafíos logísticos y presupuestales en elección judicial

La inmensa mayoría de los estados lo que hizo fue calcar, copiar y pegar la reforma federal y ahora el resultado es que tendremos unas elecciones federales y locales con múltiples improvisaciones" Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM.

Aunque tenían la oportunidad de realizar sus procesos en 2027, 19 entidades aprobaron sus reformas judiciales locales en menos de dos meses, del 13 de noviembre al 27 de enero, e iniciaron casi de inmediato sus procesos electorales.

Sobre la marcha han ido ajustando la logística, pero por el número de cargos a elegir, cada ciudadano tendrá entre nueve y 13 boletas (seis a nivel federal más las locales que le corresponda). En algunas entidades, los electores seleccionarán a más de 40 juzgadores.

“Lo que se puede pronosticar evidentemente es que haya muchos errores en el tipo de votación”, advierte el politólogo Ernesto Guerra Mota.

En tanto que los consejeros electorales Alfredo Alcalá Montaño, del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), y Karina Vaquera Montoya, del Estado de México (IEEM), que tienen a cargo la responsabilidad de organizar procesos judiciales locales admiten que enfrentarán desafíos logísticos y de recursos.

De acuerdo con el más reciente informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), de las 19 entidades con elección judicial local, en nueve de ellos persiste algún riesgo por falta de recursos.

En "nivel de riesgo alto" se encuentra Colima, San Luis Potosí y Zacatecas por insuficiencia de recursos y recortes de 69%, 68% y 67%, respectivamente, a lo solicitado para organizar los procesos, mientras en "riesgo medio” están los OPLES de Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Guerrero, Quintana Roo y la Ciudad de México.

La carrera por el "voto informado"

La ausencia de recursos suficientes no es el único problema, el más grave –estima el especialista en materia electoral Guerra Mota– será la desinformación sobre tantos candidatos y la complejidad de las boletas.

“Las boletas no son fáciles, no son como antes de marcar con un tache sobre un emblema o nombre y ya, como estamos acostumbrados. Aquí hay que escribir un número, atinarle a la especialidad, recordar el nombre el número o llevar un papelito. Hay que revisar cada boleta y tienes que marcar no sólo una opción por papeleta, eso es lo complejo el día de la elección”, sostiene.

El consejero Alfredo Alcalá coincide con la complejidad del sistema de votación para estos cargos, pues a diferencia de las elecciones tradicionales, donde se emite un voto por boleta, en esta ocasión los ciudadanos deberán elegir por listas abiertas, lo que implica elegir por el número de cada candidato y no por su nombre, como se hace.

"Este es un tema importante, ya que las boletas serán diferentes, y las candidaturas aparecerán en un listado alfabético. En lugar de marcar un recuadro con un nombre, ahora la ciudadanía deberá anotar el número correspondiente a la candidatura de su elección", detalló el consejero.

Por ejemplo, explica, en la boleta para la Suprema Corte aparecerán más de 80 nombres, y las personas deberán escribir cinco números correspondientes a candidatas mujeres y cuatro a candidatos hombres.

Esta complejidad implica la necesidad de una intensa campaña de información para garantizar un voto libre e informado" Alfredo Alcalá Montaño, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).

En tanto que la consejera Vaquera Montoya considera que otra de las complejidades es informar y motivar a la ciudadanía a participar en una elección que rompe con los esquemas tradicionales, pues a diferencia de otras elecciones, no habrá precampañas, ni financiamiento público, ni propaganda como mantas o souvenirs.

Ante ello, insiste, la información será clave para que la ciudadanía emita un voto informado. “Las elecciones cuestan, se pagan con los impuestos de la ciudadanía y tenemos derecho a participar”, señala.

El consejero electoral de Hidalgo sostiene que deben "lograr que los ciudadanos comprendan la importancia de los cargos que estarán eligiendo", ya que no solo se tratará de elegir ministros y magistrados, sino también jueces de diferentes áreas.

"Es importante que la ciudadanía no sólo sepa qué se va a elegir, sino también el papel y la importancia de estos cargos, cada uno tiene funciones diferentes, y por eso debemos incentivar el voto informado y razonado", dice.