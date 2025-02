Verde presionó para mover reforma contra nepotismo; Monreal mantiene aspiración

Después de que los senadores avalaron esta reforma, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que esta reforma se envió hasta 2030 porque la bancada del Partido Verde Ecologista (PVEM) tiene interés en la gubernatura de San Luis Potosí.

“Se fue hasta 2030 y no 2027 el tema del nepotismo. Es evidente que el Verde tenía interés por el gobierno de San Luis Potosí. De hecho, fue aludida la senadora Ruth (González Silva), esposa de gobernador, y está perfilada (a gobernadora)”, dijo.

El morenista confirmó que la modificación se hizo a petición del PVEM, y comentó que esta bancada estaba dividida, pues unos querían que se aplicara en 2027 y otros querían en 2030.

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que la eliminación del nepotismo debió ser para 2027, por lo que pidió a los integrantes de su movimiento político que, aunque en la Constitución se establezca la prohibición hasta 2030, no postulen a familiares a cargos de elección popular.

“Lo mandé en 2027 y mi posición sigue siendo que debe aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo, para poder tener la mayoría de los partidos, que son parte de la alianza del movimiento, acordaron que sea para el 2030”, planteó.

Rechazan buscar gubernaturas

La senadora Ruth González Silva rechazó tener aspiraciones para que en 2027 busque ser candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, la cual actualmente encabeza su esposo Ricardo Gallardo, y aseveró que se mantendrá como senadora hasta 2030.

“Mi deber es servir a la nación desde el Senado, que quede muy claro”, dijo.

Además, afirmó que la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum debió implementarse desde 2027 y no 2030 como su partido la impulsó, y enfatizó que con esta modificación constitucional se acabarán con los cacicazgos.

“Gracias a esta reforma, que en lo personal considero que debió aplicarse en 2027, acabaremos con los cacicazgos reales, los que hubo en el pasado y que dejaron a nuestro estado en ruinas, marginación, atraso económico y pobreza”, expresó González Silva.

Por su parte, el senador Félix Salgado aseveró que en 2027 no buscará la candidatura a gobernador de Guerrero, pues dijo que "se ve mal que el papá sustituya a la hija"; esto en referencia a que su hija Evelyn Salgado esta la titular del Poder Ejecutivo del estado.

"Por mí que entré en vigor mañana. Yo me voy a esperar. Estoy bien joven (...) Si llegó vivo en 2033 (buscaré la candidatura)", mencionó y aseguró que será senador hasta 2030.

En caso contrario, el senador Saúl Monreal dijo que aún matiene su aspiración para ser candidato a gobernador de Zacatecas en 2027, entidad encabezada actualmente por su hermano David Monreal.

“Está presente la aspiración. Yo no trato de ser un hipócrita (…) por supuesto que mi aspiración está ahí presente. Lo he dicho y he insistido durante tiempo, me avalan 27 años de trayectoria política. la única herencia que recibí de mis padres fue la herencia de trabajo y de vocación de servicios”, dijo al hablar sobre su intención de buscar la candidatura por Morena al gobierno estatal.

Ayer los senadores avalaron reformas constitucionales para establecer que no se podrá ser candidato a diputado, senador, presidente de la República, gobernador, diputado local, presidente municipal, regidor, síndico, alcalde o concejal, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo familiar con la persona que ejerce la titularidad del cargo que busca.

Este vínculo familia será tomado en cuenta cuando haya matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado.