INE pedirá 18 mmdp de presupuesto para 2026

El Proyecto será remitido –vía el Ejecutivo- a la Cámara de Diputados, mismo que dará la última palabra sobre la solicitud de gasto de INE , sobre todo a la luz de una eventual reforma electoral que pudiera modificar los recursos para el organismo y los partidos.

Este contempla, explicó Taddei, los recursos necesarios para comenzar a preparar el Proceso Electoral Federal 2026–2027, en el que se renovará la Cámara de Diputados y se celebrará la segunda etapa de la elección de magistraturas y personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

También incluye recursos para la organización del proceso electoral local en Coahuila, y atiende criterios de racionalidad presupuestaria, disciplina financiera y austeridad, dijo.

El INE considera dos grandes bolsas para el recurso que ejerce: el Presupuesto Base que para 2026 asciende a 12.5 mil millones de pesos, “con un incremento de sólo el 1.19 por ciento respecto al ejercicio anterior”, de acuerdo con Taddei.

Además se considera una bolsa para Cartera Institucional de Proyectos (CIP) mismo que contempla, por ejemplo, organización (o preparación) de elecciones y tareas de credencialización, para lo cual se destinarán 2.5 mil millones de pesos.

Debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le obliga a prever recursos pro si hay una consulta popular, para ello se destinarán, en precaución, 3.1 mil millones de pesos.

Modifican presupuesto

En la votación de aprobación de presupuesto 2025, afloraron las diferencias, pues evidenciaron los consejeros Martin Faz, Dania Ravel y Claudia Zavala se dejaron sin recursos partidas que podrían incidir en el ejercicio de derechos.

Por ejemplo se había reducido poco más de ocho millones para la Unidad de Género y no Discriminación, específicamente para tarea de combate al hostigamiento sexual en áreas desconcentradas del INE, y para combatir la violencia política de género, aunque al final con seis votos a favor y cinco en contra se ordenó restituir esos recursos.

Además se dejaron con cero recursos, evidenció el consejero Martín Faz, partidas de gasto relacionadas con apoyo Jurídico para las Juntas Distritales Ejecutivas para el Proceso Electoral Federal; Atención y Prevención de Asuntos de Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral en las Juntas; Apoyo de Auxiliares Jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas para Procesos Electorales Locales y renta de plantas de emergencia para elecciones locales.

“En específico, en estos cuatro proyectos están, desde mi perspectiva, estrechamente vinculados con derechos y con las actividades fundamentales del Instituto” y también la Consulta popular se prevé presupuesto precautorio de 3, 119 millones de pesos pero por ahora no se prevén recursos relacionados con voto anticipado, el voto en prisión preventiva y con derechos laborales, planteó.

“La planeación sin recursos asignados convierte los objetivos en simples declaraciones imposibles de materializar y carentes de eficacia institucional. En suma, planear sin dinero es planear para el incumplimiento”, evidenció.

Tanto Faz como Ravel destacaron que se prevén 1,741 plazas de honorarios permanentes, pero mil 677 están presupuestadas sólo para seis meses y sólo 64, relacionadas con asesores de partidos o del Poder Legislativo se encuentran presupuestadas para todo el año.

Aunque la Secretaría Ejecutiva informó que ello se debe a que analiza la posibilidad de que todas las plazas de honorarios permanentes se incorporen a la estructura del INE, con siete votos a favor y cuatro en contra, se avaló la propuesta de Faz para que se realice un estudio serio sobre ello con el fin de que se concrete.