Sheinbaum pide a Morena fijar reglas a aspirantes y cuidar sus comportamientos

La presidenta señaló que ella como funcionaria pública opta por carros sencillos para su traslado en la Ciudad y solo cuando viaja por carretera recurre a una camioneta.

“Pero esta cosa de la persona que llega con no sé cuántos guaruras, pues no, eso no va con nosotros. Claro, eres secretario de Seguridad, eres fiscal, eres o tienes alguna amenaza, bueno... pues entonces sí”, comentó.

El tercer punto es incluir en sus estatutos la prohibición del nepotismo, porque, a pesar de que ya quedó aprobada de forma constitucional para 2030, dijo que es fundamental que en el partido se respete desde las elecciones de 2027.

“Sería muy bueno que se ratificara en un Consejo Nacional que en efecto no va a haber candidatos hermanos, primos, sobrinos, tíos, hermanos, esposas, como está en la constitución para el 2030”, añadió.

La presidenta afirmó que el movimiento político que representan es de lo más importantes del mundo, por lo que tienen que ser referencia internacional y para el pueblo de México. Por ello, recomendará a Morena y a sus integrantes respetar los principios del partido fundado hace más de 10 años.

La mandataria federal aclaró que los puntos de su carta no tienen dedicatoria personalizada, sin embargo, son sugerencias que se pondrán a consideración de los morenistas.

“No soy presidenta de Morena, pero vengo de este movimiento y vengo de una lucha social de hace muchos años, entonces hay que recordar siempre de dónde venimos para no olvidar a dónde vamos”, agregó.