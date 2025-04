Buscadoras en México piden más que un botón de pánico; buscan ley similar a Colombia

Si México quiere avanzar en materia de protección a colectivos y personas buscadoras, comenta Yoltzin a Expansión Política, debe voltear a ver a Colombia.

“La Ley de Colombia protege, ampara, repara de manera integral a las y los buscadores”, resume.

El modelo colombiano

El 18 de junio de 2024, el Congreso de Colombia aprobó la Ley 2364, que reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de personas víctimas de desaparición forzada.

La legislación de ese país describe a las y los buscadores como “sujetos de especial protección constitucional”, pues en su labor suelen enfrentar amenazas, secuestros y detenciones arbitrarias.

En México, donde no se tiene una legislación similar para reconocer o proteger esta labor, se tienen contabilizadas 27 personas buscadoras asesinadas desde 2010.

Entre ellas, Teresa González Murillo (Michoacán), Sandra Luz Hernández (Sinaloa), Miriam Rodríguez (Tamaulipas), Zenaida Pulido Lombera (Michoacán) y María del Rosario Zavala (Guanajuato). También buscadores como Francisco Javier Barajas (Guanajuato) y José Nicanor Araiza Dávila (Zacatecas), entre otros.

Búsquedas, un riesgo

Yoltzin ha recorrido el país para pedir justicia para los miles de desaparecidos y levantar la voz ante el clima de violencia que enfrentan las buscadoras.

En su vestimenta suele portar la ficha de búsqueda de su hermana con la pregunta: "¿Le has visto?" y los detalles de la desaparición de Yatzil. "No me resigno ni tan solo un segundo, por volverte a mirar llegaré gasta el fin del mundo. Siempre te buscaré", reza en la ficha.

Yoltzin Martínez busca a su hermana Yatzil, desaparecida desde hace 15 años. (Foto: Lidia Arista.)

Los tres lustros que Yoltzin Martínez y su familia han buscado a Yatzil (cuyo nombre en maya significa “la cosa amada”), no han estado exentos de riesgos, amenazas e incidentes.

“Ha incrementado la violencia contra nosotras, en este sexenio donde no se combatía, sino se abrazaba la delincuencia para tenerla tranquila, nos hemos visto vulneradas en nuestra seguridad. Somos muchísimas mujeres buscadoras que estamos desplazadas, somos demasiadas que hemos tenido atentados”, agrega la joven.

En sus labores de búsqueda, las mujeres y hombres no cuentan con seguridad de las autoridades, a menos que algún funcionario o policía les acompañe, pero cuando se retira, la protección también.