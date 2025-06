Votos nulos superan a los obtenidos por las dos candidaturas punteras a la Corte

Es decir, que los votos nulos también fueron grandes protagonistas en los primeros comicios para elegir a los juzgadores en el país.

Mariana Campos, directora general de México Evalúa, señaló en la mesa de análisis de Expansión Política que contabilizar los votos nulos es un factor clave que se suma a la baja participación ciudadana, pues consideró que muchos de los votantes acudieron a anular su voto como forma de protesta.

“Me parece muy importante que de esta participación del 11% se contabilicen los votos nulos. Es clave porque a lo mejor hay personas que no creen en el proceso, pero fueron –como un modo de protesta– a anular su voto”, señaló.

Hasta el corte de las 15:00 horas, la participación ciudadana de la elección para ministros se situaba en 11.5%, abajo de la estimación general del INE, que fue en el rango de 12.57 y 13.32%.

Votos nulos, cinco veces más que los registrados en 2024

El número de votos nulos registrados en este proceso es cinco veces mayor que este tipo de sufragios registrados en la elección presidencial de 2024, cuando se contabilizaron 1.4 millones.

La complejidad de las boletas derivó también en más de ocho millones de votos que se consideran como no utilizados, es decir, que la boleta no tiene marcas ni registros en las zonas de los cuadros que permitan identificar con claridad el sentido del sufragio.

Al respecto, la consejera electoral Carla Humprey explicó que si alguien no llenó los recuadros en la boleta de ministros a la Suprema Corte, esos recuadros no utilizados invalidan o anulan toda la boleta. “Esos recuadros no se toman como voto nulo, sino como recuadro o espacio no utilizado”, precisó.