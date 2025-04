El director de Birmex, Iván Olmos, también fue separado de su cargo. El exdiputado federal Carlos Ulloa ya tomó las riendas del organismo y se reunió ayer con la industria farmacéutica.

“Cambiamos a los servidores públicos de Birmex porque, mientras se hace la investigación, no pueden seguir ahí. Entonces, todos aquellos que estuvieron involucrados, sea directa o indirectamente, con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas de las farmacéuticas, fueron separados de su cargo, fueron cerca de cinco o seis y hay un nuevo equipo en este momento en Birmex”, detalló.

La compra consolidada de medicamentos 2025-2026 fue cancelada este martes por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que investigó el proceso tras quejas de irregularidades interpuestas por algunos laboratorios.

La dependencia comprobó que la licitación registró distintas anomalías en la asignación de contratos realizada por Birmex. Esto provocó que 175 categorías de medicamentos, que incluyen millones de piezas, se adjudicaran con un sobrecosto conjunto de 13,000 millones de pesos.

Tras la indagatoria se declaró la nulidad total del proceso y Birmex tiene hasta el 21 de abril para acatar la resolución.

“No se consumó la compra a sobreprecio, se paró antes de eso, no se están comprando medicamentos a sobreprecio”, sostuvo Sheinbaum.

No vamos a permitir ninguna colusión con ningún funcionario”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Ahora, las autoridades realizarán una subasta inversa con los laboratorios que participaron en la licitación, incluidos aquellos que ganaron contratos, pese a ofertar el precio más elevado para adjudicar los contratos con sobreprecio.

Los contratos sin irregularidades se reasignarán mediante adjudicación directa a los proveedores que ya los ganaron.

“Lo que nosotros no podíamos era hacernos como que no pasó nada. No, dijimos cero corrupción y es cero corrupción”, subrayó la presidenta.