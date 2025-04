Candidatos piden a Tribunal tirar reglas de fiscalización de campañas judiciales

Otra pregunta que el INE resolvió –y la respuesta fue impugnada- fue la relativa a la utilización de vehículo particular para realizar traslados en el distrito judicial, cómo reportar eso y la gasolina al Sistema de Fiscalización y qué pasa si se descompone o si se usa el auto familiar o de un simpatizante.

El INE les contestó que “en caso de hacer uso de un vehículo que no sea de su propiedad, constituiría una aportación en especie, lo cual no está permitido, conforme a lo establece el artículo 24 de los Lineamientos... No es viable la utilización de un vehículo que no sea de su propiedad“.

Eso constituye una prohibición absoluta al apoyo voluntario de simpatizantes durante las campañas judiciales, que también fue considerado inconstitucional.

“El intento de prohibir actos espontáneos de apoyo ciudadano -al calificarlos como

aportaciones en especie prohibidas- denota un profundo desconocimiento de la

dinámica real de las campañas. Por ejemplo, si una persona candidata que no sabe

conducir es trasladada por un familiar en su vehículo, la autoridad podría considerar

dicho traslado como un gasto no reportado por concepto de servicio de chofer.

“Sin embargo, el familiar realiza esta acción en ejercicio pleno de su derecho de libertad”, expuso en su escrito Santillán, quien ha hecho varias campañas a cargos de elección popular pues ha sido delegado y diputado y en su arranque de campaña mejor se trasladó en metro.

En camino a mi primer actividad de campaña del día #Quelosministrosviajenenmetro pic.twitter.com/Zycdg3b3sL — Eduardo Santillán (@santillanpe1) March 31, 2025

“Situación similar ocurre con la distribución de propaganda impresa. En su respuesta

a la consulta, la autoridad equipara esta actividad a una aportación en especie, lo

cual resulta desproporcionado, ya que niega la posibilidad de realizar una de las

actividades más comunes y esenciales en cualquier campaña”.

También se alegó en contra de la decisión del INE, que en consulta sobre el uso de YouTube estableció que está permitido “siempre y cuando no se pague pautado publicitario para potenciar o amplificar los alcances de sus contenidos”.

Eso es un “obstáculo material que profundiza la desigualdad en la contienda electoral”.

El impacto depende del número de seguidores de las cuentas por lo que “la disparidad entre las cuentas con grandes audiencias y aquellas con escasa visibilidad se convierte en una desventaja estructural para muchas personas candidatas. Menos seguidores implican menor engagement (alcance) y por ende una difusión más limitada del contenido”, expuso.

Una persona que aspire a la SCJN difícilmente podrá acudir a los 32 entidades si no tiene recursos suficientes, invitaciones y ya construida una red de seguidores “esta limitación se agrava para quienes no tienen visibilidad en redes''.

Otro elemento impugnado fue la regla establecida por el INE por la que los candidatos pueden solicitar préstamos con instituciones bancarias y se pueden realizar pagos con tarjetas de crédito, pero en ambos casos deberán liquidar el monto del crédito utilizado antes de que la Comisión de Fiscalización, discuta y apruebe los dictámenes correspondientes a la revisión de gastos de campaña de las personas juzgadoras, el martes 15 de julio de 2025.

De acuerdo con los impugnantes, eso no está justificado y haría los préstamos fútiles e inviables “y resulta todas las luces ilegal”.