El arranque de las elecciones al Poder Judicial es tendencia en redes sociales

Hace un año comenzamos con la observación de las campañas presidenciales en redes sociales. Se cerraba un ciclo de renovación de las democracias, pero estábamos lejos de concluir con los procesos de elección popular. Después de que Morena arrasara con casi todos los puestos del poder legislativo, la reforma para la elección del Poder Judicial se transformó de una idea mal planeada a una ejecución accidentada en menos de tres meses. Ahora estamos aquí, con la resaca que nos dejaron los candidatos del uso indiscriminado de redes sociales de las campañas de 2024.

Es importante entender el papel de las plataformas digitales en los procesos de elección popular: no es una estrategia nueva, y tampoco son sinónimos de incentivos para la movilización política. Las elecciones pasadas nos mostraron que las redes sociales son generadores de información que no necesariamente reflejan la intención de voto, pero que pueden capitalizar seguidores para partidos políticos y candidatos emergentes, como el caso de Jorge Álvarez Máynez. El ahora líder nacional de Movimiento Ciudadano empezó la campaña presidencial casi en el anonimato digital; las estrategias para la campaña en redes sociales se catalizaron después de eventos claves, como los debates presidenciales.

Tampoco los candidatos presidenciales fueron los primeros en usar redes sociales para hacer propaganda. Arturo Zaldívar, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual Coordinador General de Política y Gobierno del Gobierno de la República, tiene más de un millón de seguidores en TikTok. Zaldívar se caracterizaba por difundir su trabajo en la SCJN, y otras cosas de su vida personal, por medio de contenidos de formato vertical; como si se tratase de un influencer, pero con un cargo público.

El incentivo para usar plataformas digitales como estrategia principal en campaña es alto: el 90% de las personas que están entre los 18 a los 35 años son usuarios de internet, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023. Además, los votantes que van entre los 18 a 29 años son la cuarta parte del padrón electoral (25 millones). No usar redes sociales digitales en las campañas para los cargos del Poder Judicial representaría perder una parte vital de la población objetivo.

No existe un problema inherente al uso de redes sociales para difundir las campañas al poder judicial; los candidatos para ministros no tienen restricciones para seguir trends en función del alcance entre las audiencias digitales (jóvenes en su gran mayoría). La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no les prohíbe a los futuros ministros integrar redes sociales, siempre y cuando no se sujeten de partidos políticos con registro para socializar sus campañas en plataformas digitales.

El verdadero conflicto está en el fondo de estos contenidos propagandísticos y no en la forma. En esta columna he hablado sobre la opacidad del algortimo de TikTok, y cómo la falta de regulación de plataformas digitales expone la democracia en México y demás países sin una política sólida sobre el uso de la información en internet. No tenemos noción exacta de los alcances de un video que pueda hacerse viral, pero nada se compara con el riesgo de que ese contenido sea desinformativo y llegue a miles de usarios.

Los candidatos al Poder Judicial están haciendo promesas de campaña que exceden las funciones administrativas de los Magistrados, como la disposición del presupesto federal para hacer fondos de reparación hacia víctimas de diversos delitos. El sistema judicial en México es un aparato obsoleto, lleno de tecnicismos que no son accesibles para el gran grueso de la ciudadanía. Lejos de introducir educación sobre legalidad a la población, estas campañas podrían fomentar la desinformación en las audiencias digitales y distorsionar las nociones que tiene la ciudadanía sobre el funcionamiento del aparato de justicia.

Sin embargo, el arranque de estas campañas ha generado contenidos más informativos que de disputa política entre candidatos. De acuerdo con herramientas de análisis como Brand24, los medios que tienen presencia en plataformas digitales tuvieron mayor alcance que los contenidos de los candidatos en redes sociales durante la semana de inicio del periodo oficial de campaña. También hay registro de contenidos audivisuales de amplio alcance que señalaron la ineficiencia y desorganización de este proceso de elección popular.