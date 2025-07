Falta de recursos

Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura, alertó sobre estas irregularidades desde que la plaga amenazaba de nuevo en 2024.

Pese a ello, las anomalías de los veterinarios privados continuaron durante los primeros cuatro meses de este año.

“Efectivamente, notamos irregularidades en médicos veterinarios, particularmente en Chiapas”, expuso en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 15 de abril de 2025.

“​A los médicos que se identificaron que daban certificados de que el ganado estaba sano, y luego encontramos que el ganado no estaba sano, que traía gusanos, de este gusano barrenador, de inmediato se les canceló la facultad. Son médicos particulares, no son servidores públicos. Se les canceló, ya no pueden trabajar para nosotros”, afirmó.

Sobre las irregularidades en los aretes de identificación del ganado, el secretario señaló que, incluso, existía un mercado negro de venta de esos dispositivos, que permiten seguir la ruta de los animales, lo que favoreció el desplazamiento irregular de ganado en la frontera sur.

“Ya el gobierno federal, a través de Senasica, tiene control de los aretes en Chiapas. Entonces, eso va a cerrar este mercado ilegal, mercado negro de aretes”, sostuvo.

Para el funcionario, el recorte presupuestal aplicado a Senasica en años pasados tiene relación con esta problemática, pues llevó a la disminución del personal de la institución mientras crecían las autorizaciones de terceros privados.

“Han crecido las exportaciones, las importaciones, los mataderos, los turistas y cada día tienen menos servidores públicos en Senasica. Entonces, viene un proceso donde el gobierno va a tomar medidas para ir tomando control de estas cosas que nunca debieron ser dejadas en manos de terceros”, señaló.

La situación de los veterinarios

Yazmín Alcalá, profesora del Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, coincide en que la escasez de recursos afecta el combate del gusano barrenador, problema que, considera, también recae en las autoridades, no solo en los médicos veterinarios que, en muchos casos, trabajan en condiciones laborales precarias.

"Senasica tiene un gran número de médicos veterinarios muy capacitados, toman decisiones en situaciones preocupantes, sin dinero, sin presupuesto. Yo lo he visto, no les dan los recursos y de su propia bolsa van, compran el insecticida", afirma la especialista.

"Por reducciones en presupuesto, existen menos puntos de inspección y verificación". Yazmín Alcalá, Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM.

A esto se suma que en las licenciaturas ya no se enseñaba la detección y control del gusano barrenador, debido a que México fue declarado libre de esta plaga en 1991. Así que a los veterinarios más jóvenes les cuesta trabajo diferenciar una mosca Cochliomyia homivinorax de las moscas carroñeras, detalla.

Desde 2023, Senasica oferta cursos a distancia de capacitación sobre la identificación morfológica de la mosca del gusano barrenador.

"Pero muchos veterinarios están en zonas rurales, sin acceso a internet. ¿De qué manera se van a capacitar? Ese es un problema", advierte.

Más de 1,500 casos de gusano barrenador se han detectado en animales mexicanos desde noviembre de 2024 a la fecha. (Foto: José Luis González/Reuters)

El impacto de la plaga

El regreso del gusano barrenador también se asocia con el aumento de las temperaturas y la disminución de los días fríos, fenómenos que favorecen la reproducción de la mosca Cochliomyia hominivorax, explica la experta.

Además del cambio climático y la evolución de la mosca, también influyó el paso de ganado por la frontera sur sin la inspección adecuada y la tardanza de las autoridades mexicanas en reactivar el Dispositivo Nacional de Emergencias en Salud Animal, que el país había abandonado.

Alcalá afirma que las autoridades retomaron ese sistema hasta julio de 2024, a pesar de que un año antes Panamá reportó casos de gusano barrenador en el ganado, lo que puso en riesgo a la región de una reinfestación. El 21 de noviembre de 2024 se detectó el primer caso en México.

"No existió un rastreo epidemiológico oportuno. Cuando se publicó a nivel mundial que en Panamá ya existía la plaga, debieron activarse todas las alertas en México en ese momento", subraya.

De esa manera, se habrían desplegado con mayor tiempo de anticipación veterinarios, ingenieros y equipos para detectar larvas de la mosca.

Ahora, México ha reportado 1,500 casos de gusano barrenador en animales, principalmente bovinos. La plaga ha alcanzado a las personas también, con 30 casos de miasis humana confirmados, es decir, pacientes con infestaciones parasitarias causadas por las larvas de la mosca del gusano barrenador.

"Fue una respuesta tardía", reitera Alcalá.

En 2024, Estados Unidos también impuso restricciones al ganado nacional. Pausó las exportaciones hasta establecer un protocolo sanitario sobre el manejo de ganado enviado al mercado estadounidense, suscrito el 12 de diciembre de 2024.

En febrero de 2025, Washington reactivó la exportación del ganado, para cancelarla nuevamente dos meses después y presionar a México para que controlara la plaga.

El Consejo Nacional Agropecuario enumera las acciones de respuesta del país, principalmente la dispersión semanal de más de 100 millones de moscas estériles. Además, con Estados Unidos se acordó reabrir la fábrica de moscas estériles que por años operó en México, con presupuesto de ambos países, y que cerró años después de la erradicación de la plaga.

Apertura gradual

Esto, convenció a Estados Unidos de levantar el veto, y a partir de este 7 de julio, las autoridades estadounidense reactivaron de manera gradual la exportación del ganado mexicano, tras pérdidas económicas estimadas en 700 millones de dólares y la treintena de personas enfermas.

"Ninguno de esos casos es mortal. Todos requieren un lavado quirúrgico para sacar las larvas", aclaró David Kershenobich, secretario de Salud.

La primera frontera a abrir será la de Douglas, Arizona, hasta llegar a la apertura de la frontera de Laredo, Texas, el próximo 15 de septiembre.

“Cada reapertura estará sujeta a evaluación posterior para asegurar que no existan efectos adversos”, plantea el Consejo Nacional Agropecuario.

Los avances son importantes, pero el control total del gusano barrenador, que ya se ha identificado también en cerdos, caballos y borregos, todavía es un reto.