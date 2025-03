Idioma y revalidación de estudios, los retos para integrar a alumnos repatriados

Felipe, un niño 'cruzado' por la migración

Hace tres años, Felipe se despidió de su maestra y de sus compañeritos de clase, dejó su casa y dijo “adiós” a su familia. Junto a a sus papás cruzó la frontera norte por el desierto y les tomó menos de una semana llegar a California, donde se establecieron.

La migración ha cruzado a Felipe. Cuando llegó a Estados Unidos tenía cinco años y lloraba cada vez que veía fotos de sus tíos y primos. El menor comenzó a ir al primer grado de Elementary School pero fue muy duro: en su nueva escuela, su nuevos compañeros y su nueva vida no hablan su idioma.

"Cada que iba a la escuela, decía no le gustaba ir, porque todos los niños le hablaban en inglés y él no entendía. Siempre prefería aislarse y comer solo", platica María, su mamá.

Le llevó más de un año adaptarse a su nueva vida y escuela. Hoy ya va avanzado en el inglés, ha hecho amigos y le gusta ir al colegio. Pero las amenazas del presidente Donald Trump, han puesto a temblar a su familia por la posibilidad de ser deportados y que el niño regrese México, donde nuevamente se enfrentará a los mismos desafíos educativos y emocionales.

“No me preocupa el inglés. Me preocupa que no se adapte y no quiera estar en México (…) Le va hacer difícil adaptarse nuevamente a un sistema educativo donde no es importante la computadora, donde todo es escrito y tenga que volver a pasar por todo de nuevo”, comenta con preocupación su mamá.

Datos de la Secretaría de Gobernación señalan que Tamaulipas, Chiapas y Chihuahua son los principales estados en los que se han repatriado a más niños y jóvenes en los primeros tres meses de 2024; además, en su mayoría (60%), estaban solos al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Las afectaciones emocionales

El miedo de María, la madre de Felipe es justificado, los expertos señalan que las afectaciones emocionales también son parte de lo que pueden vivir los menores tras un cruce fronterizo, por la sensación de separo y pérdida de vínculos afectivos con su comunidad.

Malcom Aquiles, director de Incidencia en Políticas pública y Movilización de la organización World Vision México, resalta que se genera una factura de salud mental en los niños que cruzan la frontera, que puede generar consecuencias en un futuro.

"Sí hay una factura de salud mental muy dura. Lo más fuerte es el desarraigo y el extrañar su casa y su entorno, definitivamente ahí hay un tema de autoestima durísimo y si se ha vivido una situación de violencia, eso se vuelve más complejo” Malcom Aquiles, miembro de la organización World Vision México.

Por ello, menciona que la atención a estos menores será un reto para las autoridades mexicanas, por lo que recomienda que ésta venga con "acompañamiento", pues aclara que si eso no pasa, puede que algunos menores vivan exclusión dentro de las escuelas o de violencia entre pares por no hablar español y no tener los mismos referentes que sus compañeros.