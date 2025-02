De 'dreamer' a senadora de Morena: "los migrantes van a buscar un mejor futuro"

Su llegada a Morena

Karina Ruiz conoció al partido Morena luego de que regresó México tras 18 años de haber salido en búsqueda de una mejor calidad de vida en Estados Unidos. Fue en 2017 cuando por medio de un permiso estudiantil pudo volver a su país de origen. En esa ocasión, cuenta, escuchó a jóvenes hablar de la "Cuarta Transformación", pues era la segunda vez que el organismo político participaba en elecciones.

“Es ahí donde yo me intereso y empiezo a indagar, a involucrar y afiliar. Empiezo a tomar los cursos de Formación Política; yo decía: '¡Caray!, no había oído ese concepto de que el gobierno quisiera que la gente se concientizara’. Generalmente para los políticos, que yo había conocido, era mejor que la gente no estuviera despierta para que ellos abusaran del poder”, declara.

Para 2022, dio un discurso en representación de los "dreamers" durante una visita de Claudia Sheinbaum en Estados Unidos.

“Ella me inspiró mucho. Verla como jefa de Gobierno en la Ciudad de México, la transformación que estaba teniendo la Ciudad, empezamos a colaborar y eso me ayudó para impulsarme y creer que podía aspirar a un puesto (de elección popular)”, dice.

(Karina Ruiz/Facebook)

Dos años después de este acercamiento con la ahora presidenta de México, decidió inscribirse para participar en un cargo público por Morena y quedó en el lugar 12 como candidata a senadora por la vía de representación proporcional o “plurinominal”. Así entró al partido y así se hizo senadora.

Reformas a favor de los migrantes

Tras su experiencia como migrante indocumentada, Karina Ruiz conoce las necesidades de los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, pues asegura que el haber cruzado y vivido en aquel país, le permiten saber, de primera mano, lo que pasan los paisanos que salen en búsqueda del "sueño americano" y que a veces se convierte en pesadilla.

Ahora ella propuso en el Senado una serie de reformas a favor de los migrantes: Una es para modificar el artículo 1 de la Constitución con el fin de establecer el reconocimiento de los mexicanos en el exterior como sujetos de derecho. La segunda es para cambiar el artículo 1 de la Ley General de Desarrollo Social para que los mexicanos en el exterior puedan acceder a los programas sociales de México.

“Noté que en la Constitución no estamos reconocidos como mexicanos en el exterior, y a lo mejor suena como algo trivial, pero en la realidad se dice que somos mexicanos, pero en la práctica a veces es difícil tener acceso a programas, como la Pensión de Adultos Mayores”.

La legisladora recuerda que si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que los migrantes son “héroes y heroínas”, esto, enfatiza, se debe traducir en acciones “concretas que beneficien a nuestra comunidad que viven en el extranjero”.

Por ello, también presentó un punto de acuerdo para que la Secretaría del Bienestar modifique las reglas operación para la Pensión de Adultos Mayores, ya que en estas se menciona que este programa que sólo podrán acceder a él los mexicanos que viven en territorio nacional y deja afuera a los que viven en Estados Unidos.

“Excluyen (de los programas) a los que viven fuera del territorio, aunque aporten al Producto Interno Bruto (PIB) y a la economía de nuestra país por muchos años”. Karina Ruiz.

Ruiz adelante que otra reforma que presentará es una al artículo 7 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para permitir a los migrantes puedan trabajar como servidores públicos en los consulados del país donde se encuentren, y una más para poner en el Muro de Honor del Senado una frase para reconocer a los connacionales: “A las y los héroes migrantes que construyen puentes entre naciones”.

La senadora actualmente no cuenta con la residencia norteamericana, sólo tiene la DACA, por lo que posee un permiso para poder salir de Estados Unidos y regresar sin problemas. Sin embargo, uno de sus hijos, que es mayor de edad y ciudadano estadounidense, ya tramita la Green Card para ella.

(Karina Ruiz/Facebook)

Según un estudio de Pew Research Center (PRC), hasta 2022 en Estados Unidos hay aproximadamente 11 millones de migrantes indocumentados, de los cuales, la mayoría son mexicanos al representar 36% del total; después le siguen los salvadoreños, indios, guatemaltecos y hondureños.