Escuelas de 'ciudades santuario' arman plan para proteger a niños migrantes

María, la madre de Tamara cuanta que su hija ya está muy pendiente de traer su documento de identificación y con el miedo de que lleguen a su escuela y la deporten "porque nació en México".

“Les expliqué que nacieron en México, pero tienen la nacionalidad estadounidense por mí. Les dije que son mexicoamericanos, pero aún así los veo con temor”, cuenta María a Expansión Política.

Los hijos de María no son los únicos menores con esta alarma en Nueva York, pues en las escuelas hay miedo en padres y niños de que puedan ser deportados por el endurecimiento en la política migratoria del presidente Donald Trump.

El pasado 21 de enero, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, eliminó las directrices del expresidente, Joe Biden, que limitaban las detenciones federales de inmigrantes indocumentados cerca de áreas “sensibles”, como escuelas, hospitales e iglesias, como parte del plan de Trump para frenar la migración y hacer deportaciones masivas.

Escuela lanzan protección

Ante las deportaciones masivas, la escuela de Tamara armó un plan para proteger a los menores que son migrantes indocumentados.

Según una carta que envió la institución, las autoridades escolares se comprometieron en cuidar a los niños y a sus familias ante la posibilidad de que sean deportados.

La escuela DR. Richard Izquierdo, ubicada en Nueva York, aseguró que no permitirán el acceso a ninguna autoridad de migración y distribuyó entre su comunidad tarjetas que llaman a conocer sus derechos como migrantes.

“Estamos aquí para todos nuestros estudiantes y familias sin importar su ciudadanía. Nuestro compromiso es nuestra comunidad escolar, que incluye a todos, y estamos juntos a nuestras familias listos para proteger el derecho de nuestros niños a la educación”, señaló la directora de la institución, Lidsay Malanga, en la carta que envió a los padres de familia.

No es la única escuela de algunas ciudades santuario de Estados Unidos que ya prepara acciones para defender a los niños migrantes y a sus familia ante posibles redadas y separación de familias.

El pasado 24 de enero, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés) también enviaron una carta a su comunidad para asegurarles que no cooperarán con los agentes de migración para la detención de personas que no cuentan con los papeles para vivir en Estados Unidos.

Y aclararon que, en caso de que los agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus sigla en inglés) lleguen con una orden judicial penal firmada por un juez federal, las escuelas ya tienen abogados que pondrán a disposición de la comunidad para defenderlos.

“Simplemente queremos que envíen a sus hijos a la escuela todos los días con la confianza de que los protegeremos y cuidaremos”. Carta de las Escuelas Públicas de Chicago

Lo anterior, se debe a que también hace unos días agentes del Servicio Secreto llegaron a la escuela primaria Hamline, que pertenece a esta red de escuelas públicas; sin embargo, las autoridades creyeron que era agentes de inmigración y les prohibieron la entrada, lo que provocó alarma entre la comunidad, ya que en esta institución, 92% son niños que pertenecen a familias hispanas.

“Quiero que las familias sepan que nuestro distrito, ciudad y estado están completamente alineados en este tema. Existen leyes y políticas, incluida la Ley de Confianza de Illinois y la Ordenanza de Ciudades Acogedoras de Chicago, que están en vigor para proteger a nuestros niños, independientemente de los cambios que se realicen a nivel federal”, se indica en el comunicado de las escuelas.

La escuela primaria "Hamline" de la ciudad de Chicago se han adoptado medidas para proteger a su comunidad escolar, donde muchos de ellos son migrantes sin documentos legales para estar en Estados Unidos. (Vincent Alban/REUTERS)

Nueva York y Chicago son parte de las 180 ciudades consideradas "santuario" en Estados Unidos, donde no sólo no se persigue a los migrantes sin documentos, sino que muchas de ellas cuentan con programas de saud y escuelas a los que pueden tener acceso. Además, de su determinación de no colaborar con la autoridad migratoria.

No obstante, este jueves el gobierno de Donald Trump interpuso una demanda en contra de la ciudad de Chicago por oponerse a que se apliquen las leyes de inmigración. Ante ello, el alcalde Brandon Johnson ha declarado que se defenderá y protegerá a la gente trabajadora de su ciudad.

Conocer sus derechos en inglés y español

Las escuelas no sólo pusieron a disposición de la comunidad abogados, también imparten talleres en inglés y español en materia de inmigración, donde les explican a los padres de familia cuáles son sus derechos por vivir en Estados Unidos, cómo actuar ante agente de inmigración y cuáles son los recursos legales con los que cuentan para defenderse ante una posible detención.

“Únase a nosotros en un importante taller que lo ayudará a comprender sus derechos y protecciones legales como inmigrante en los Estados Unidos. Sus derechos al interactuar, recursos legales disponibles para usted y qué hacer si está detenido o enfrentar la deportación”, se menciona en la tarjeta del taller publicada en el CPS.