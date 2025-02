Cuesta arriba, la lucha de México contra el tráfico de armas con Trump

Obstáculos en la batalla

Las armas no sólo son un asunto que afecta a México. Un reporte de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos revela que los cárteles de la droga se están armando a través de los canales de trafico desde territorio estadounidense y que el 82% de las armas traficadas van a territorios controlados por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Y más allá de que Trump no se haya pronunciado contra las armas, el pasado 7 de febrero firmó una orden ejecutiva “para proteger los derechos de la Segunda Enmienda de todos los estadounidenses”.

“Dentro de los 30 días a partir de la fecha de esta orden, el Procurador General examinará todas las órdenes, reglamentos, directrices, planes, acuerdos internacionales y otras acciones de los departamentos y agencias ejecutivas (agencias) para evaluar cualquier infracción en curso de los derechos de la Segunda Enmienda de nuestros ciudadanos, y presentará un plan de acción propuesto al Presidente, a través del Asesor de Política Interna, para proteger los derechos de la Segunda Enmienda de todos los estadounidenses”, dice la orden.

Ante el complicado panorama para contener el tráfico de armas, Víctor Manuel Sánchez considera que un primer paso puede ser restringir la venta de cierto tipo de armas.

“La solución de fondo sería que la venta como sucede en México, se circunscriba armas no automáticas, osea, es decir, que tú puedas comprar una arma, pero no de un calibre alto y no de repetición, es decir, no es como una ametralladora que saca una ráfaga, sino pues una arma que implique que dispares bala por bala. Y eso cambia sustancialmente la cantidad de muertos. Se sabe que en Estados Unidos aquellos estados que han logrado poner restricciones estatales a la venta de armas automáticas, por ejemplo, Massachusetts tienen una menor incidencia de estos asesinatos múltiples”, afirma.

En curso, dos demandas por armas en EU

El viernes pasado, la presidenta Sheinbaum anunció que, si Estados Unidos designa como Organizaciones Terroristas Extranjeras a cárteles mexicanos, México ampliará al menos una de las demandas que el gobierno tiene en contra de los fabricantes de armas estadounidenses.

"México tiene una demanda internacional contra fabricantes de armas y distribuidores de armas en Estados Unidos. Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, pues tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos porque entonces, como ya reconoció el propio Departamento de Justicia, que el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos, pues entonces ¿Cómo quedan las armadoras y distribuidoras frente al decreto?", cuestionó la mandataria.

En 2021, el gobierno federal presentó una demanda en Boston, Massachusetts, en contra de ocho empresas fabricantes y distribuidoras de armas en Estados Unidos; las acusó de actuar en forma "negligente" al permitir que sus productos terminaran en manos de miembros del crimen organizado en México.

Un año después, tramitó una segunda demanda en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas en ese estado, tras detectar que una buena parte de las armas aseguradas en México fueron adquiridas en esos establecimientos.

El pasado 6 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que prepara la estrategia que su equipo legal en Estados Unidos seguirá en los dos juicios que tiene abiertos contra fabricantes y vendedores de armas de fuego en ese país.

En un comunicado, la dependencia informó que el consultor Jurídico, Pablo Arrocha, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de Global Action Against Gun Violence, Jonathan Lowy, y el abogado Steve Shadowen, representantes legales de México ante las cortes de EU.

Arrocha supervisó la preparación de la audiencia que se celebrará el próximo 4 de marzo en la Suprema Corte de EU, como parte de la demanda presentada por el Gobierno de México ante una corte federal de Massachusetts.

"El máximo tribunal estadounidense analizará si las empresas demandadas gozan de inmunidad, aun cuando sus prácticas facilitan el tráfico ilícito de armas hacia nuestro territorio", indicó la Cancillería.

"Igualmente, el equipo discutió la estrategia a seguir en el litigio en Arizona, que ha avanzado favorablemente para México a una nueva etapa para recabar evidencia"

Recientemente, agregó la Cancillería, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU (ATF) publicó que estima que anualmente se trafican ilegalmente hacia México alrededor de 200,000 armas provenientes de ese país.

"Esto es propiciado por las prácticas comerciales negligentes de fabricantes y vendedores, quienes comercian sus productos aun cuando tienen conocimiento de que terminarán en manos del crimen organizado", subrayó.

"El Gobierno de México seguirá fortaleciendo su estrategia integral en el combate al tráfico ilícito de armas, explorando todas las vías legales a su alcance en los planos nacional, regional y global, para reducir los flujos de estos productos que generan violencia en nuestro país".