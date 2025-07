Ovidio Guzmán, el "Chapito" que ha puesto a los gobiernos de la 4T bajo la lupa

La facción está integrada por Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, sin embargo, Ovidio, conocido como “El Ratón”, es el miembro más conocido.

David Saucedo, especialista en seguridad pública, explica que Morena no es el único partido político en el que algunos de sus integrantes han sido vinculados con el crimen.

"Por lo menos desde el sexenio de Miguel de la Madrid, todos los gobiernos, (Carlos) Salinas, (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto, todos tuvieron algún tipo de vínculo, contacto, entendimiento con el crimen organizado", alerta.

Considera que la presidenta sobrereaccionó a las acusaciones del abogado, quien además de una estrategia legal, afirma, tiene una mediática

"La presidenta Claudia Sheinbaum sobrereaccionó frente a las acusaciones del abogado. Por supuesto que él trae una estrategia jurídica, pero también mediática de defensa a favor de Ovidio", sostiene.

La postura del abogado es completamente mediática, obviamente para influir en el ánimo del juez que emita una sentencia a su contra". David Saucedo, especialista en seguridad pública.

El Culiacanazo

En 2019, casi un año después del arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se implementó un operativo para su captura para cumplimentar una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

Aquel 17 de octubre, elementos de la Marina detuvieron a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa , sin embargo, integrantes de su grupo criminal bloquearon calles, caravanas con hombres armados circularon por la ciudad y se desataron balaceras, lo que orilló al gobierno federal a liberarlo. El saldo oficial fue de ocho muertos y 19 heridos.

El entonces presidente López Obrador reveló que él dio la orden de soltar a Ovidio Guzmán, lo cual causó polémica porque inicialmente había informado que se trató de una decisión colegiada del gabinete de seguridad.

“Cuando se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, admitió el mandatario en junio de 2020.

Esa fue una de las críticas contra López Obrador que se sumó a un encuentro que tuvo en Badiraguato con la madre de "El Chapo" Guzmán, Consuelo Loera, quien le entregó una carta para solicitarle su intervención a fin de que pudiera visitar a su hijo en Estados Unidos.

"Se enojó Calderón conmigo (...) que porque saludé a la mamá de Guzmán Loera, pues la volvería a saludar si la encuentro a la señora, ahora no de mano porque no puedo, pero ¿Por qué no voy a saludar a una anciana?", afirmó el entonces presidente.

En marzo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó personalmente a la mamá de "El Chapo", lo que ocasionó fuertes críticas. (Foto: Especial.)

Durante su gobierno, el expresidente López Obrador realizó al menos cinco visitas a Badiraguato, tierra natal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a la que pidió no “estigmatizar”.

"Pienso que no se deben estigmatizar pueblos. Badiraguato es un pueblo con historia vive mucha gente que merece respeto", expresó varias veces.