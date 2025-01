Plan de deportaciones de Trump, con obstáculos económicos y de infraestructura

“El plan no es realista porque no tenemos suficientes recursos, suficiente personal y no tenemos el suficiente espacio para deportar a la gente, al nivel de los 11 millones, de 12 millones de gente que está en los Estados Unidos sin documentos”, afirma Manuel Pastor, catedrático de Sociología y Estudios Americanos y Etnicidad en la Universidad del Sur de California (USC).

No obstante, los analistas advierten que sí se podría repatriar a 1 o 2 millones de extranjeros en toda su administración, que serían casi el doble de los que hizo en su primer mandato (2016-2020) donde también prometió deportar a "millones" de inmigrantes.

De acuerdo con datos de el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), durante los cuatro años de la administración Trump se expulsaron a 935,346 inmigrantes.

En su camino a la Presidencia de Estados Unidos, Trump radicalizó su discurso antiinmigrante y propuso implementar un plan masivo a partir del 20 de enero. El día 1 de su administración se prevé que firme alrededor de 20 órdenes ejecutivas, entre ellas, para revertir políticas fronterizas “permisivas” de la gestión de Joe Biden, iniciar con la deportación masiva de migrantes y para retomar la construcción del muro fronterizo.

“En el día 1, lanzaré el programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos para sacar a los criminales. Rescataré cada ciudad y pueblo que ha sido invadido y conquistado, y pondremos a estos criminales viciosos y sedientos de sangre en la cárcel, luego los sacaremos de nuestro país lo más rápido posible”, dijo Trump al anunciar sus primeras acciones como presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, del dicho al hecho, podrían haber varios obstáculos.

1. El costo económico del plan

Uno de los principales obstáculos que enfrenta el plan de deportación masiva es el recurso económico. Aunque Trump asegura que el dinero no es un problema, implementar su plan implicaría un gasto de más depara su gobierno.

“No es una cuestión de un precio. No es, realmente, no tenemos opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los señores de la droga han destruido países, y ahora van a regresar a esos países porque no se van a quedar aquí. No hay precio”, dijo Trump en una entrevista con el medio de comunicación a NBC News.

De acuerdo con el informe "Mass Deportation: Devastating Costs to America, Its Budget and Economy” , realizado por el Consejo Americano de Inmigración, deportar a 1 millón de inmigrantes por año supondría un costo anual de 88,000 millones de dólares.

“Deportar a un millón de inmigrantes al año supondría un coste anual de 88,000 millones de dólares y la mayor parte de ese coste se destinaría a la construcción de campos de detención. Se necesitarían más de 10 años y la construcción de cientos o miles de nuevos centros de detención para arrestar, detener, procesar y expulsar a los millones de inmigrantes”, calcula el informe del Consejo.

Si el gobierno de Trump optará por realizar una operación única para deportar, el costo sería de más de 315,000 millones de dólares: