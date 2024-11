Abaratar la elección judicial de 2025, misión casi imposible por cargos en juego

“El INE tendrá que hacer un trabajo inédito y para el que no tiene experiencia, así que el problema no es que no se pueda hacer, el problema es que se necesitan recursos para hacerlo”, expone Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor-investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey y exconsejero del INE.

Arturo Espinosa Silis, director de la consultora Strategia Electoral, plantea que la cifra es realista para la dimensión del trabajo a emprender para organizar la primera elección de integrantes del Poder Judicial, y considera que ni los legisladores dimensionaron el tamaño del reto.

“Morena se está quejando de algo que se le advirtió durante el proceso de reforma: esto va a ser caro. No quisieron evaluar cuánto iba a costar, ahora me parecería grave que no doten al organismo electoral de suficiencia presupuestal”, alerta.

Prevén ajuste antes de definir monto

El 8 de noviembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó el monto de presupuesto solicitado por el INE para la elección extraordinaria de funcionarios del Poder Judicial. “Si no hay financiamiento a los partidos, ni a los candidatos, ¿por qué más (dinero)?, imagínense más presupuesto que en el 2024”, soltó al pedir que los diputados revisen y ajusten.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, Merilyn Gómez Pozos, de Morena, calificó de "excesivo" el monto solicitado por el INE. Adelantó que la Cámara baja revisará la solicitud “con lupa” para ajustarla a sólo lo necesario.

También el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, anticipó un recorte al INE. “Nosotros en la Cámara vamos a actuar con responsabilidad y nos parece una cantidad muy alta. Voy a hablar con la presidenta del INE (Guadalupe Taddei) en los próximos días. (..,) seguramente va a haber acuerdo para reducir este monto que nos parece enorme”. No se pone en riesgo la elección de los juzgadores “simplemente se asume la austeridad (…) Va a haber una reducción del de tal suerte que se realice la elección, pero sin ningún exceso en ninguna parte”, sostuvo.

Para Espinosa Silis, el monto solicitado “no parece desorbitado" al considerar que una elección federal cuesta cerca 9,000 millones de pesos, mientras que la elección judicial "se tiene que armar de cero y en muy poco tiempo y con más cargos a elegir, es lógico”.

Por su parte, el exconsejero electoral Sánchez Gutiérrez considera que hay gastos que son irreductibles como las casillas, las boletas, la capacitación. "Son los mismos costos de una de una elección como la anterior (de 2024), pero a eso hay que agregarle todas las novedades que trae el proceso y que lo harán muy complejo", dice.

Con el agravante, expone, que el INE tendrá que estar ocupado en otras cosas, entre ellas las elecciones de Durango y Veracruz y en el proceso de registro de nuevos partidos políticos. “Todo eso hace que se tenga que contratar más gente ¿por qué? Porque la gente que normalmente hace las cosas va a estar ocupada”, indica Sánchez.