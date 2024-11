Morena solicita a INE economizar en elección judicial

"Ya superamos lo de la Corte. Déjenme decirles que hay una nueva, ahora viene el INE. ¿Qué está planteando el INE? Que necesita, dice, 13 mil millones de pesos para hacer la elección", dijo Alcalde durante un evento en Colima.

"¿A poco creen que necesita más dinero que la elección presidencial para hacer la elección de jueces, magistrados y ministros?", preguntó.

"No va a haber campañas, no va a haber recursos para partidos políticos, no va a haber nada de eso y aún así el INE ha venido insistiendo en estas cantidades", expresó ante los seguidores del partido.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó solicitar para el próximo año gasto por 27,269 millones de pesos, y avaló que el presupuesto precautorio para una eventual elección extraordinaria de integrantes del Poder Judicial sea por 13,205 millones de pesos.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que se presupuestó con “prudencia” y justificó la suma: “hay un parámetro que rige el monto, “si partimos de la base de la instalación de 170,000 casillas a partir de ahí empezamos a definir”.

La suma fue criticada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien urgió a economizar.

La consejera explicó: “no tenemos un referente que nos de el margen de la presupuestación, sólo tenemos el referente de los procesos electorales del poder Ejecutivo y el Legislativo”.

Admitió que aún se carece de la definición del marco geográfico, que, explicó previamente la consejera Dania Ravel, sirve para detonar todas las tareas que tendrá que realizar el INE, pero justo por eso se presupuestó –sostuvo- con “prudencia”.

El INE solicitará gasto por 27,269 millones de pesos, y avaló que el presupuesto precautorio para la eventual elección extraordinaria de jueces, ministros y magistrados, sea por 13,205 millones de pesos, por lo que en 2025 solicitará el mayor presupuesto de toda su historia, 40,474 millones de pesos.

La propuesta de gasto, sin embargo, no es definitiva, pues el presupuesto precautorio sólo se ejerce si debe realizar la elección judicial, o una consulta popular, para lo que se previeron otros 4,621 millones de pesos de manera precautoria.

El INE ejercerá de presupuesto base y su cartera de proyectos 15,295.8 millones de pesos.

A eso se sumarán 7, 354 millones de pesos para el financiamiento de los seis partidos políticos en 2025; el precautorio de la eventual consulta popular por 4,621 y los 13,205 millones de pesos para un posible proceso electoral extraordinario de cargos judiciales.