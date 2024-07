Lenia Batres; la ministra incondicional a los postulados de AMLO

Una de estas defensas que ha hecho Batres Guadarrama, hermana del actual jefe de Gobierno, es calificar como “absurdo” el relevo gradual de ministros, jueces y magistrados a través del voto directo, ya que dijo que esto generaría inestabilidad.

“El escalonamiento que se propone hasta ahorita, el más trabajado, creo que se va descartando, que es este a largo plazo, deberán decidirlo las y los legisladores, pero no parece viable, porque estaría sometiéndose a una inestabilidad muy fuerte cada tres años, con una nueva votación poderse echar para atrás; termina siendo un poco absurdo”, declaró.

Otra de la defensa que ha hecho la ministra es al señalar que la reforma al Poder Judicial no afecta los derechos laborales de los trabajadores de base este este Poder de la Unión.

"Parte del mérito de la reforma es que va de arriba hacia abajo, porque son los de arriba los que han estado obstruyendo, entre otras cosas, cualquier transformación del propio Poder Judicial, porque están pensando en sí mismos, no están pensando en el servicio público", dijo.

No sólo ha respaldado las modificaciones al Poder Judicial, también lo ha hecho con "recomendaciones" del presidente de la República.

Por ejemplo, Lenia Batres acató las peticiones de López Obrador sobre que los ministros no deben ganar más que él, por lo que en enero al ingresar a la SCJN, pidió que le disminuyeran el salario y la afiliaran al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE).

"En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados", escribió en sus redes sociales al iniciar este año.

Tras ese hecho, el presidente López Obrador reprochó las críticas a Batres y acusó que periodistas reconocidos, como Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga y Ciro Gómez Leyva, ganan el doble que ella.

“Aunque les parezca esto un abuso, una exageración, no es nada, o es poco para lo que gana Loret de Mola, el mismo López Dóriga o el mismo Ciro, a esos niveles", declaró en su mañanera.

Otra postura de Batres, expresada igual a la de López Obrador, fue cuando defendió que no es necesario que los jueces tengan carrera judicial; como ejemplo de ello expuso que ella no tiene esa carrera, y presumió que llegó a la Corte a defender los intereses del pueblo.

"Yo no tengo carrera judicial, es terrible porque me pongo como ejemplo, pero no tengo otros ejemplos, no hice carrera judicial, sí tengo estudios muchos estudios que me ayudan a haber conformado un equipo muy eficaz que están junto con su servidora emitiendo 15 sentencias semanales (...), es decir puede una persona profesional en Derecho con muchos años de experiencia en su ejercicio ejercer como juez eficazmente, yo digo que sí”, explicó.

En mayo de 2024, la ministra Batres llamó la atención porque elaboró un proyecto con el que proponía quitar la suspensión que evitaba la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial.

El presidente López Obrador había propuesto extinción de los fideicomisos, luego se generó un amparo, pero la ministra Batres redactó un proyecto que mantenía la propuesta inicial de López Obrador.

Al final, los ministros de la Corte desecharon su proyecto y eso fue criticado por López Obrador.