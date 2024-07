El gabinete de Sheinbaum tiene el sello de AMLO: nueve cercanos alcanzan cargo

Desde pasado el 20 de junio, Sheinbaum instituyó “los jueves de gabinete” , día dedicado a presentar nombramientos de quienes formarán parte de su equipo de trabajo a partir del 1 de octubre.

Fuera de estas conferencias de prensa, la virtual presidenta electa, ha anunciado designaciones como la de José Antonio Peña Merino como quien será titular de la Agencia de Transformación Digital y quien fue pieza importante en durante su gobierno al frente de la CDMX, lo mismo Luz Elena González, que estará en Energía y fue su secretaria de Finanzas.

También esta el caso de Omar García Harfuch, quien fue secretario de Seguridad Ciudadana y estará al frente de la misma cartera a nivel federal; Jesús Antonio Esteva, que estará en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y que fue su secretario de Obras en la capital o la de la empresaria, Altagracia Gómez, quien será la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial y con quién ha trabajado desde la campaña.

“Claramente, hay perfiles cercanos a Claudia Sheinbaum; gente de su confianza, gente que viene con ella del Gobierno de la Ciudad de México, gente que ha sido parte de su equipo en los diferentes cargos que ha tenido", señala Arturo Espinosa Silis, analista político y director de Strategia Electoral.

La continuidad

Expertos consultados explican que cuando en un gobierno hay continuidad, como lo ha ofrecido Sheinbaum, siempre hay una “negociación” entre el presidente saliente y el entrante para definir a los perfiles que ocuparán secretarías de Estado o que se integrarán en el gabinete ampliado.

"Hay gente sumamente cercana al presidente de la República, creo que es un gabinete que es palomeado y autorizado por el presidente de la República, sin lugar a dudas, hay gente que es de toda su confianza. Él da el visto bueno a quien sí y quién no. Es un gabinete armado entre los dos”, explica Espinosa Silis.

Contrario a lo que advierten los analistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado tener algún tipo de injerencia en los nombramientos que ha realizado Sheinbaum, aunque sí ha expresado que Sheinbaum “supo escoger bien”.

“Es falso. Voy a recordar cómo era antes: el presidente en funciones decidía quién iba a ser su sustituto, su sustituta; en este caso no fue así, yo no fui el que decidió, no hubo ‘dedazo’, porque eso se olvida, y fue la gente, por lo mismo”, así respondió cuando se le planteó que hay quienes opinan que él ha ido palomeando a los futuros secretarios de Estado.

“En la integración del gabinete de Sheinbaum estamos viendo una negociación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y entre la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y eso se está reflejando en diferentes espacios. Vemos a personajes como Marcelo Ebrard, como Lázaro Cárdenas, muy cercanos a López Obrador y otros a la doctora Sheinbaum como Omar García Harfuch y Ernestina Godoy”, explica José Antonio Carrera, analista político y coordinador de docencia de la División de Ciencias Sociales y Humanidad de la Universidad Autónoma de México.

El más reciente nombramiento realizado por Sheinbaum a Lázaro Cárdenas Batel como Jefe de Oficina de la Presidencia, manda un mensaje que no hay ruptura entre la familia Cárdenas y la llamada 4T, luego de que a Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial, se le vinculara con Colectivo por México, un movimiento que llamaba a construir un “solo México”.

“Es un nombramiento políticamente interesante porque hubo un distanciamiento entre la familia Cárdenas y el presidente López Obrador a raíz de que Cuauhtémoc Cárdenas participó en la elaboración de un documento crítico hacía la falta de logros de la administración", plantea Verónica Ortiz.

La analista política, recuerda que Lázaro Cárdenas era el coordinador de asesores, cargo al cual renunció precisamente después de eso, pero creo que con este nombramiento se refrenda, además de la idea de tener a alguien que coordine el trabajo del gabinete, alguien cuya familia tiene un alto significado para la los gobiernos de de izquierda. "Es una señal de cercanía con la familia Cárdenas en general".

Presenté a Lázaro Cárdenas Batel como jefe de oficina de la Presidencia. pic.twitter.com/S0uv49dK18 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 11, 2024

Para los analistas, la intención de que un presidente intervenga en el nombramiento del gabinete puede tener dos explicaciones: continuidad del proyecto político o que esos funcionarios “cuiden las espaldas” de los funcionarios salientes.

“Se busca acomodar cercanos para que haya continuidad, pero también para vigilar que no haya ningún tipo de auditorías o persecuciones, sobre todo cuando hay alternancia en el partido en el gobierno”, agrega José Antonio Carrera.

Pero esto no sólo pasa en las administraciones morenistas. En el gabinete de Felipe Calderón hubo algunas incorporaciones de funcionarios que trabajaron en el gobierno Vicente Fox, como Daniel Francisco Cabeza de Vaca que pasó de estar al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) a consejero Jurídico de la Presidencia; Eduardo Medina Mora, quien fue secretario de Seguridad Pública y en el siguiente sexenio fue procurador.

También es el caso de Josefina Vázquez Mota, quien pasó de la Secretaría de Desarrollo a la Secretaría de Educación y también Alberto Cárdenas Jiménez, quien pasó de ser titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales a secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.