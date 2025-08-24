Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Julio César Chávez Jr. seguirá proceso en libertad condicional

El 20 de agosto pasado, un juez federal dictó prisión preventiva justificada para Julio César Chávez Jr. por el delito de delincuencia organizada.
dom 24 agosto 2025 10:07 AM
Juez federal dicta prisión preventiva a Julio César Chávez Jr; ¿de qué se le acusa?
Julio César Chávez Jr. es hijo de una de las leyendas del boxeo mexicano.

Un juez federal vinculó a proceso a Julio César Chávez Jr., aunque le concedió la medida cautelar de libertad condicional, informó la defensa del boxeador mexicano.

El juez de control Enrique Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, concluyó que las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para abrirle un proceso penal, por lo que le ordenó además que tendrá que presentarse de forma periódica ante las autoridades.

Publicidad

"El día de hoy será puesto en libertad, porque la fiscalía no justificó que deba continuar privado de su libertad para el proceso, pero le impusieron unas medidas muy estrictas que las va seguir al pie de la letra. El pueblo mexicano tiene derecho a saber que a mi representado le interesa seguir este proceso para llevarlo a su conclusión y, sin lugar a duda de nadie, soterrar estas especulaciones y demostrar que no tiene culpabilidad alguna”, dijo a medios el abogado de Chávez, Rubén Fernández.

El martes 19 de agosto, las autoridades de Estados Unidos entregaron a México al boxeador, quien fue detenido en ese país el 3 de julio de 2025 por presuntos vínculos criminales.

El día de su captura, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que el boxeador contaba con una orden de aprehensión en México desde marzo de 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Te puede interesar:

Estados Unidos entrega a Julio César Chávez Jr. a México; está en cárcel de máxima seguridad
México

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr.

El arresto del boxeador ocurrió luego de que el pasado sábado 28 de junio perdió una pelea contra Jake Paul en California.

Cuatro días después, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó la detención del pugilista en Studio City y anunció que tramitaría su deportación hacia México.

El 20 de agosto pasado, un juez federal dictó prisión preventiva justificada para Julio César Chávez Jr. por el delito de delincuencia organizada.

Publicidad

Tags

Julio César Chávez Jr. deportaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad