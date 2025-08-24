Julio César Chávez Jr. seguirá proceso en libertad condicional

"El día de hoy será puesto en libertad, porque la fiscalía no justificó que deba continuar privado de su libertad para el proceso, pero le impusieron unas medidas muy estrictas que las va seguir al pie de la letra. El pueblo mexicano tiene derecho a saber que a mi representado le interesa seguir este proceso para llevarlo a su conclusión y, sin lugar a duda de nadie, soterrar estas especulaciones y demostrar que no tiene culpabilidad alguna”, dijo a medios el abogado de Chávez, Rubén Fernández.

@DHSgov deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de… pic.twitter.com/q3NdKcNnAv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 19, 2025

El martes 19 de agosto, las autoridades de Estados Unidos entregaron a México al boxeador, quien fue detenido en ese país el 3 de julio de 2025 por presuntos vínculos criminales.

El día de su captura, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que el boxeador contaba con una orden de aprehensión en México desde marzo de 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas.

El arresto del boxeador ocurrió luego de que el pasado sábado 28 de junio perdió una pelea contra Jake Paul en California.

Cuatro días después, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó la detención del pugilista en Studio City y anunció que tramitaría su deportación hacia México.

El 20 de agosto pasado, un juez federal dictó prisión preventiva justificada para Julio César Chávez Jr. por el delito de delincuencia organizada.