Lo que se sabe del accidente vehicular de Arístides Guerrero

El ministro electo, que regresaba de un viaje que hizo a Oaxaca, sufrió fracturas en el tórax y en la nariz, por lo que fue intervenido quirúrgicamente.
dom 24 agosto 2025 01:13 PM
Imagen ilustrativa. Rodrigo Arístides Guerrero, ministro electo del Poder Judicial, durante una gira de agradecimiento en Los Altos de Chiapas.

A una semana de que los nuevos ministros electos tomen protesta para dicho cargo, Arístides Guerrero tuvo un accedente automovilístico en la Ciudad de México, por lo que sufrió fracturas en el tórax y en la nariz.

El área de comunicación del ministro electo informó que Arístides Guerrero iba a su domicilio el viernes 22 de agosto por la noche cuando sobre la avenida Río Churubusco el vehículo en el que viajaba fue impactado por otro automóvil. El juzgador resultó lesionado, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital donde fue intervenido quirúrgicamente.

En el comunicado se menciona además que el ministro electo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con pronóstico positivo para estar presenta en la toma de protesta del próximo 1 de septiembre de 2025 en el Senado de la República.

“Dado que este proceso únicamente implica una reducción temporal en la movilidad, mientras se recupera por completo, no se verán afectados los trabajo de la nueva Suprema Corte ni su desempeño como ministro”, señaló.

El ministro electo regresaba de un viaje a Oaxaca, ya que fue invitado a participar en un evento público de la Fiscalía del Estado. Con él viajaban dos personas más y el conductor, quienes también resultaron con fracturas en extremidades, por lo que fueron atendidos y se encuentran en recuperación.

“Él (Arístides Guerrero) y su familia expresan un profundo agradecimiento a las ministros y ministros de la nueve integración de la SCJN por sus muestras de empatía y solidaridad, así como a las amigas y amigos que, con su apoyo incondicional, han acompañado de cerca su evolución”, se añade en el comunicado.

Este lunes 1 de septiembre, los más de 800 juzgadores electos en los comicios del 1 de junio tomarán protesta para integran el Poder Judicial de la Federación. Acudirán en diferentes horarios al Senado de la República.

Arístides Guerrero es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y se dio a conocer con un promocional en el que aseguraba estar más preparado que un chicharrón. Desde entonces se le conoce como “ministro chicharrón” o “candidato chicharrón”.

