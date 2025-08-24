Lo que se sabe del accidente vehicular de Arístides Guerrero

En el comunicado se menciona además que el ministro electo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con pronóstico positivo para estar presenta en la toma de protesta del próximo 1 de septiembre de 2025 en el Senado de la República.

“Dado que este proceso únicamente implica una reducción temporal en la movilidad, mientras se recupera por completo, no se verán afectados los trabajo de la nueva Suprema Corte ni su desempeño como ministro”, señaló.

El equipo de comunicación social del Ministro electo, Arístides Rodrigo Guerrero García comunica lo siguiente: pic.twitter.com/Spl3VXhLNk — Arístides Rodrigo Guerrero García (@AristidesRodri) August 24, 2025

El ministro electo regresaba de un viaje a Oaxaca, ya que fue invitado a participar en un evento público de la Fiscalía del Estado. Con él viajaban dos personas más y el conductor, quienes también resultaron con fracturas en extremidades, por lo que fueron atendidos y se encuentran en recuperación.

“Él (Arístides Guerrero) y su familia expresan un profundo agradecimiento a las ministros y ministros de la nueve integración de la SCJN por sus muestras de empatía y solidaridad, así como a las amigas y amigos que, con su apoyo incondicional, han acompañado de cerca su evolución”, se añade en el comunicado.

Este lunes 1 de septiembre, los más de 800 juzgadores electos en los comicios del 1 de junio tomarán protesta para integran el Poder Judicial de la Federación. Acudirán en diferentes horarios al Senado de la República.

Gracias a la Fiscalía General del Estado por la invitación. @fede_oaxaca pic.twitter.com/gLpuZlQ82T — Arístides Rodrigo Guerrero García (@AristidesRodri) August 22, 2025

Arístides Guerrero es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y se dio a conocer con un promocional en el que aseguraba estar más preparado que un chicharrón. Desde entonces se le conoce como “ministro chicharrón” o “candidato chicharrón”.