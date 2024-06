Sheinbaum y AMLO priorizan reforma del Poder Judicial, sin importar riesgos

Ven riesgos en la reforma por su contenido

Expertos en Derecho alertan que la reforma al Poder Judicial representa riesgos para la justicia, la politización de jueces, magistrados y ministros e incluso incurrir en delitos como cohecho y contra la administración de justicia.

Velda Gamez, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, explica que el Poder Judicial requiere cambios, sin embargo, la forma en cómo se propone atenta contra la independencia del Poder Judicial que es un contrapeso por sí mismo.

“Es importante que los poderes tengan pesos y contrapesos, ese es uno de los principios de la democracia, que no se tenga todo el peso o la fuerza en una sola persona, ni en una sola institución, porque cuando una sola persona tiene todo el poder, pues que caemos en otro tipo de sistemas de gobierno, el cual se supone que nuestro país se está buscando atacar”, sostiene.

Desde su llegada al gobierno, el presidente López Obrador manifestó su inconformidad con el Poder Judicial y aunque en su momento descartó enviar una iniciativa para reformarlo como lo hizo Zedillo, en febrero mandó su iniciativa. En ese momento, el presidente, su partido y aliados no tenían los votos necesarios para su eventual aprobación, sin embargo la elección del 2 de junio cambió el escenario, por ello, el mandatario federal ha metido el acelerador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado al Poder Judicial por los privilegios y altos sueldos que mantienen a pesar de que él impulsó una política de austeridad. (Foto: Cuartoscuro.)

En el sistema político mexicano el Poder Judicial es el que pone límites al poder presidencial o a la labor del legislativo, protege también derechos y libertades, y garantiza que la letra constitucional se cumpla, por lo que tener en el Poder Judicial politizado y con integrantes que llegaron con el apoyo del voto ciudadano es un riesgo.

Miguel Manrique, del Inacipe, explica que esta iniciativa –si es aprobada como fue enviada– representa algunos riesgos, entre ellos, al buscar el voto ciudadano, sin financiamiento público, los integrantes del Poder Judicial pueden incurrir en faltas y en la administración de justicia.

“¿Cómo le van a hacer los aspirantes para tener dinero para sus campañas? El riesgo es que adquirirán compromisos con quien sea que los apoye, esto los llevará a incurrir en cohecho, en delitos contra la administración de justicia, son problemáticas que se desprenden de elegirlos por voto ciudadano sin recursos”, plantea.

Es peligroso en cualquier país que se considere democrático eliminar los contrapesos", Miguel Manrique, experto en Derecho.

La propuesta plantea que los ministros sean electos por voto en elecciones en el año 2025 y también implicaría riesgos para la administración de justicia: jueces, magistrados y ministros ocupados en campañas en lugar de la impartición de justicia.

“Va a haber demasiada exposición de la propia figura de los juzgadores; su trabajo no es hacer campaña, su trabajo no es ser popular, su trabajo es analizar lo que está sucediendo en nuestro país bajo los ojos de la Constitución sin estarse preocupando de generar el voto popular. El Poder Judicial no es políticamente activo”, agrega Velda Gamez.