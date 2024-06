“Sabemos que, si limpiamos el Poder Judicial, en el supuesto de que tengamos desajustes en la paridad, en el mediano, en el largo plazo, eso nos va a ayudar a todos. Pero, además, está de por medio la justicia, ¿cómo vamos a cambiar corrupción por justicia? ¿Qué les pasa?”, subrayó desde Palacio Nacional.

El presidente insistió en que la fórmula para mantener la economía estable es no tener corrupción ni un gobierno ostentoso, lo que permite disponer de mayor dinero público.

Sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, que envió al Congreso el 5 de febrero y que busca su dictaminación antes de que termine su sexenio, López Obrador afirma que también busca garantizar la justicia en el país y un "verdadero Estado de derecho".

“Los estoy observando de cómo están presionando para ver si se da marcha atrás y que siga la corrupción. Pues no. No, porque no vamos a ser cómplices”, reiteró.