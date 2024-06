Sheinbaum: Morena se encargará de hacer encuesta sobre reforma al Poder Judicial

El propósito de la encuesta, dijo, es conocer qué opinión tienen los ciudadanos sobre jueces, ministros y magistrados y sobre la intención de modificar la forma en que hoy se integra el Poder Judicial.

Previo a la conferencia de prensa, Sheinbaum se reunió con Mario Delgado, presidente nacional de Morena, para que realice un análisis de qué encuestadoras podrían levantar esa encuesta.

“Obviamente sería una metodología representativa para todo el país, ¿qué opina la ciudadanía de las y los jueces, de los ministros?, ¿qué opina de la elección?, ¿qué opina?”, explicó.

Ante el nerviosismo y volatilidad que ha ocasionado la posibilidad de que se apruebe la reforma al Poder Judicial, Sheinbaum insistió en que la economía de México está solida y en los primeros días después de la jornada electoral, varios le han manifestado su intención de invertir en México.

“La economía mexicana está muy sólida, hay inversión extranjera, ustedes vieron que muchos inversionistas me pidieron reuniones, los recibí esta semana, todos tienen deseos de seguir invirtiendo en México, extranjeros, nacionales. No hay un problema estructural, la economía interna está bien, es decir, está solida la economía mexicana, son momentos especiales, se va a ajustar, no hay ningún nerviosismo, problema, estamos seguros de la solidez de la economía”, indicó.