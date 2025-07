ASF detecta fallas en mantenimiento y equipos sin operar en hospitales públicos

Por el incumplimiento de esos contratos, el IMSS Bienestar debía aclarar un monto por 1,249 millones de pesos, de los cuales ha recuperado 43 millones de pesos. Así que quedan pendientes de aclaración 1,206 millones de pesos.

Hospitales de IMSS Bienestar

El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados revisó la gestión de los 447.4 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, destinados a infraestructura en salud pública y al equipamiento de las unidades médicas de IMSS Bienestar.

Tras realizar visitas de verificación a 10 hospitales, encontró que, de noviembre de 2023 a septiembre de 2024, la empresa EMCYHH no realizó el mantenimiento preventivo a siete equipos de anestesia básica del Hospital Materno Infantil de Mexicali, Baja California.

El organismo notificó al proveedor que, por el incumplimiento de ese servicio, se le reduciría el pago en 483,000 pesos. Sin embargo, al 5 de junio de 2025, la empresa no había realizado el reintegro correspondiente.

El año pasado, el Hospital General de Huamantla, Tlaxcala, compró un electrocardiógrafo por un valor de 338,000 pesos. A pesar de ser fundamental para estudios del corazón, el equipo se encontraba sin funcionar porque su cable estaba en mal estado.

En esta unidad médica tampoco se cumplió con el mantenimiento de 19 equipos, servicio por el que pagó 707,000 pesos.

Además se detectó que un audiómetro de campo libre portátil, que costó 200,000 pesos, no se utiliza porque el hospital no cuenta con un especialista que lo opere. El Instituto informó que el audiómetro sería transferido al Hospital de la Mujer, donde sí cuentan con el especialista para operarlo. Sin embargo, no se concluyó esa gestión.

Mientras que en el Hospital General de Tijuana no se localizó una báscula electrónica adquirida el año pasado con valor de 1,600 pesos.

La ASF señaló que IMSS Bienestar no contó con procedimientos que establezcan cómo los hospitales deben realizar la recepción, resguardo, registro de altas, bajas y el etiquetado de los equipos médicos que reciban.

Hospitales del IMSS

Al fiscalizar los recursos para la construcción del Hospital General de Zona de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Auditoría halló un pago tardío de seis estimaciones, por lo que se tuvo que reprogramar la conclusión de los trabajos de obra y el proyecto se retrasó 118 días naturales.