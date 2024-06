Legisladores de la 4T acuerdan impulsar para septiembre la Reforma Judicial

Leonel Godoy aseguró que no descartan el diálogo al ser cuestionado respecto a la voluntad o no de modificar "una coma" a las iniciativas, lo que no garantizó.

“Evidentemente el hecho de que se realicen foros, una gran discusión nacional a la que se ha convocado (….) si hay la posibilidad siempre, de enriquecerlas. No está cerrada esa posibilidad, si no, no tendría sentido. Sí hay el ánimo de los legisladores de tomar en cuenta los puntos de vistas de las personas que participen en los foros”, indicó Monreal.

Sobre el nerviosismo de los mercados que se ha hecho sentir cada que se pone en la mesa la reforma judicial, el senador zacatecano dijo que no deberían de tener temor, "les va a ir muy bien en los próximos seis años".