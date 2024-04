#ULTIMAHORA #ASF #CESE Acompaño la carta donde el Auditor Especial de Desempeño de la @ASF_Mexico Maestro Agustín Caso Raphael da a conocer que el día de hoy el Auditor Superior de la Federación David Colmenares Páramo lo ceso en sus funciones.



En la carta, Caso Raphael precisó que fue cesado a partir de este martes 9 de abril, por lo que adelantó, en su oportunidad, interpondrá los recursos jurídicos necesarios ante lo que consideró fue una decisión arbitraria e ilegal, debido a que "la remoción se hace sin demostrar que se haya incurrido en alguna de las causales establecidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en sus artículos 93 y 94".

El auditor acusó además que en la ASF se ha abdicado del cumplimento de principios constituciones en detrimento de la autonomía e independencia de la función de fiscalización, lo que expresó, "se traduce en abandonar o hacer retroceder a los equipos auditores en su misión".

"Se ha dejado de procurar o hacer cumplir los principios de separación de poderes, estado de derecho y, con ello, se ha debilitado no solo a la Auditoría, sino a todas las instituciones públicas que dejan de cumplir con su actividad institucional, la cual emana del mandato constitucional a que están obligados", apuntó.

Caso Raphael insistió así en que los principios de imparcialidad y autonomía, son condiciones ineludibles para que la función fiscalizadora sea apreciada y genera confianza como bien público.

"El caso más reciente es ilustrativo, pero no es el único. Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece. Ya no se diga de la integración del programa anual de auditorías, el cual se ha vuelto una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional", apuntó.

"Además, la intromisión en los enfoque es, alcances y resultados de las auditorias, que son sujetas a una revisión que no es técnica, y que sirve al propósito de expulsar cualquier palabra, y hallazgo que no sea políticamente funcional en el corto plazo", agregó.

El exfuncionario de la ASF acusó así que el abandono de los principios de autonomía e imparcialidad ocurren porque existe la aspiración ponderada de "hacer política", lo que insistió, "es incompatible con la responsabilidad de dirigir la Auditoria Superior de la Federación".