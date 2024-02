Sin cifras claras de consumo y adicción, México va por prohibir el fentanilo

“Pese a que lo diga el presidente, no estamos seguros de que no tengamos el problema de fentanilo. La última encuesta sobre adicciones que se realizó en el país fue en el 2016. Durante la presente administración no hay un ejercicio similar para evaluar, que ese es el instrumento de una política pública, como es esta encuesta de salud, para detectar cómo va la situación de las adicciones en el país. Entonces, es una declaración a ciegas y no un instrumento concreto, tangible, para afirmarlo, de que no es un problema para México”, sostiene Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

El fentanilo es un fármaco pero también es una droga ilegal. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado especial relevancia debido a la crisis de salud que hay en Estados Unidos.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) , la sobredosis de opioides causó la muerte más 500,000 personas entre 1999 y 2019. Sin embargo, en los últimos años, el número se ha disparado. Durante la pandemia de covid-19 el número de fallecimientos creció a 100,000 decesos cada año por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos.

El presidente López Obrador pasó de negar la fabricación de fentanilo en México a aceptar el hallazgo de laboratorios, a destacar el incremento de incautaciones y a acordar mesas conjuntas con Estados Unidos para atender la epidemia de opioides.

El fentanilo causa más de 100,000 muertes cada año en los Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro )

A ocho meses de que concluya su gobierno, ha propuesto un paso más contra el fentanilo. En su paquete de iniciativas que presentó el lunes pasado, el mandatario mexicano incluyó una para agregar a los artículos 4 y 5 de la Constitución la prohibición de esa sustancia y también de vapeadores.

“Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, queda prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”, dice la iniciativa del presidente.

David Saucedo, experto en temas de seguridad, considera que detrás de la iniciativa del presidente está la presión de Estados Unidos.

“Es una presión que hace el gobierno de Biden al gobierno de López Obrador, se avecina una elección presidencial intensa en Estados Unidos donde la lucha contra el fentanilo tendrá un lugar importante en el debate político norteamericano. Se trata de una estrategia de seguridad no para México, sino para Estados Unidos”, refiere.

Estados Unidos ha ejercido presión sobre México en su lucha contra el fentanilo. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los precursores químicos que son utilizados para la elaboración de drogas sintéticas ingresan por la vía marítima, desde el continente asiático, a los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Mazatlán, Sinaloa, y Manzanillo, Colima.