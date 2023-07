Médicos convocan a marchas por colega acusado de presunto tráfico de fentanilo

"Ya es tiempo que los médicos levantemos la voz exigiendo nuestros derechos, el medicamento que compré NO ES EL MISMO con el que se trafica de manera ilegal, somos médicos, salvamos vidas, ayudamos a los pacientes, ESTO TIENE QUE ACABAR YA! AYÚDENME POR FAVOR", publicó Aguirre Castro en redes sociales.

Aguirre Castro aseguró que debido al desabasto de medicamento se ha visto obligado a comprar el medicamento, esto de manera legal y contar con los papeles (cédula profesional y recetas médicas) necesarios para poder adquirirlo.

"Nosotros no somos narcotraficantes, el fentanilo también se hizo para el bien, se hizo para aliviar a la gente, se hizo para quitar el dolor, estamos hablando de fentanilo médico no estamos hablando de fentanilo en pastillas o polvo, no tienen nada que ver todo eso", precisó el médico.

Asociaciones como el Colegio de Medicina Interna se han pronunciado respecto al caso, lamentando los hechos de arbitrariedad y hostigamiento cometidos en contra del médico Aguirre Castro.

"Externamos nuestra profunda preocupación e indignación y reprobamos enérgicamente la situación por la que lamentablemente está pasando nuestro colegia y su familia. Apoyamos a nuestro compañero y amigo y esperamos que las autoridades competentes dirijan sus esfuerzos en contra de los verdaderos delincuentes y avancemos en esta lucha por evitar la criminalización del acto médico", se lee en un comunicado emitido por el Colegio de Medicina interna.