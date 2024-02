AMLO va con reformas contra fentanilo, traficantes y extorsionadores

“El consumo de drogas ilícitas es un fenómeno de mercado: tenemos líneas de distribución, transporte, procesamiento; tenemos un público consumidor, precios de mercado. Lo que se ha intentado hacer desde hace décadas es regular e impedir el consumo de drogas ilícitas cuando hay una condición de mercado que lo hace factible.

“Prohibir el consumo de drogas ilícitas mediante instrumentos jurídicos no funcionó con la marihuana, no funcionó con la cocaína, no funcionó con la metanfetamina y no va a funcionar con el fentanilo”, sostiene Saucedo.

El experto en seguridad apunta a la regulación de la comercialización y consumo de este tipo de drogas, similar a lo implementado sobre el alcohol y tabaco hace más de siete décadas, como una posible ruta frente al problema de las drogas y el crimen organizado.

Asia, México y EEUU: la ruta del fentanilo

En México se han decomisado 2,879 kilos de fentanilo de diciembre de 2018 a marzo de 2022; esto equivale a 2,892 millones de dosis con un valor en el mercado ilícito de un billón 156,457 millones de pesos, según se indicó en la conferencia matutina del presidente el 31 de marzo de 2022.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los precursores químicos usados para la fabricación de drogas sintéticas provienen del continente asiático y entran a México vía marítima a los puertos de Lázaro Cárdenas, en Michoacán; Mazatlán, en Sinaloa, y Manzanillo, en Colima.