Abre registro para la Pensión Bienestar de Adultos Mayores: fechas por apellido

Abre nuevo registro para Pensión Adultos Mayores

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que además del registro a la Pensión Mujeres Bienestar , en este mes también se hará una nueva inscripción al programa social de adultos mayores de 65 años.

Este brinda un apoyo bimestral de 6,200 pesos, es decir, 3,100 mensuales, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

El registro está previsto del lunes 18 al sábado 30 de agosto, repartidos entre las letras iniciales del primer apellido, en los Módulos de Bienestar.

Calendario

Estas son las fechas según la letra:

A, B, C: lunes (18 y 25)

D, E, F, G, H: martes (19 y 26)

I, J, K, L, M: miércoles (20 y 27)

N, Ñ, O, P, Q, R: jueves (21 y 28)

S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes (22 y 29)

Todas las letras los días: Sábado (23 y 30)

La atención será en un horario de 09:00 a 16:00 horas en los Módulos de Bienestar. Para conocer en cuál te corresponde, deberás ingresar al sitio https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ . Una vez dentro, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la entidad federativa

2. Elegir el municipio de residencia

El portal proporciona la dirección completa, nombre del punto de atención y horarios específicos para cada centro, con el fin de facilitar el registro de las personas adultas mayores.

❤ #PensiónAdultoMayor ❤

Te comparto los documentos que debes llevar para registrarte a la #PensiónAdultoMayor , que se lleva a cabo del 18 al 30 de agosto para quienes tienen o cumplieron 65 años o más. Ubica el #MóduloBienestar más cercano a tu domicilio en… pic.twitter.com/k2YEcDxiSO — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) August 19, 2025

Requisitos

Todas las personas mexicanas por nacimiento o naturalización con domicilio en el país que tengan 65 años cumplidos pueden solicitar la pensión, ya que es un derecho. Pero para ello, deben contar con los siguientes documentos e información:

- Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

- CURP (impresión reciente)

- Acta de nacimiento

- Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

- Teléfono de contacto (celular y de casa)

En caso de que la persona mayor no pueda acudir al módulo, tiene la posibilidad de registrar a una persona auxiliar para que presente el trámite, y deberá llevar los mismos documentos. Es decir, del titular y el auxiliar.

Pensión Mujeres Bienestar continúa su registro

Las mujeres de 60, 61 y 62 años podrán realizar su registro al programa hasta el sábado 30 de agosto, para lograr la meta de 3.2 millones de beneficiarias. Esta pensión otorga un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales como reconocimiento a las desigualdades de género y a los derechos de las mujeres.

Para conocer los detalles de la inscripción, puedes acceder a esta guía con las fechas y requisitos .