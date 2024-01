Caso Notimex: ¿qué pasa entre Sanjuana Martínez, AMLO y Sheinbaum?

AMLO y Sheinbaum responden a Sanjuana Martínez

Tras las acusaciones que lanzó la exdirectora de Notimex, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó los señalamientos, aunque también aseguró respetar a la compañera.

"Creo que no es cierto, que conozco muy bien al secretario del Trabajo, que está aquí, Marath, es un hombre con convicciones, con ideales, honesto; desde luego, conozco a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible, y conozco a Claudia", dijo este miércoles en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador insistió así en que Sheinbaum es una mujer de convicciones, con ideales y principios, en tanto que descartó que existan diferencias entre funcionarios de la Cuarta Transformación.

"Somos libres y nosotros no censuramos a nadie, a nadie, por encima de todo está la libertad. No puede haber mordaza, que todos podamos expresarnos, pero eso no significa que no haya posibilidad a la réplica, que no se garantice el derecho a disentir", dijo.

Así el mandatario federal sostuvo que Sanjuana Martinez debe presentar las pruebas de sus acusaciones.

En tanto que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) respondió a las acusaciones de Sanjuana Martínez a través de una nota aclaratoria en la cual se aseveró que los datos aportados por la autora del artículo denominado “Testimonio con la historia detrás del conflicto de Notimex” eran falsos y que el proceso de extinción de la Agencia Notimex fue llevado a cabo contemplando todas las disposiciones establecidas en la Ley y en el Decreto aprobado por el Congreso de la Unión.

"Es absolutamente falso que el titular de esta dependencia o su director general de asuntos jurídicos hayan solicitado dinero para ser destinado a alguna campaña presidencial y más falso aún, que eso haya sido un elemento de condicionamiento para el pago indemnizatorio de los 63 trabajadores activos de Notimex, incluyendo a la autora del artículo", aseveró la dependencia.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México también respondió a las acusaciones de Sanjuana Martínez y este miércoles desde Guanajuato, insistió en que todo era "absolutamente falso".

“Son absolutamente falsos, toda la vida luchamos contra eso, contra la corrupción, toda la vida y no vamos aceptar que alguien esté manchando nuestra campaña”, dijo Sheinbaum en entrevista después de reunirse con empresarios del estado de Guanajuato.

A pesar de ello, este jueves 11 de enero, la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez presentó, ante el Instituto Nacional Electoral (INE), una denuncia en contra de Sheinbaum por presunto uso de recursos públicos y "financiamiento paralelo".

"Yo sí le creo a Sanjuana (Martínez)", dijo en la sede del INE tras presentar ante la Oficialía de Partes su denuncia contra la qué llamó la candidata de la "oligarquía" y del "derroche".

A través de X, Sanjuana Martínez continúa posicionándose sobre el tema. Este miércoles publicó un mensaje en el que aseguró que las pruebas de los pagos liquidaciones ilegales al extinto Sindicato de Notimex las tienen ya sus abogados que preparan las denuncias.

🔴Me pide el presidente @lopezobrador_ que muestre pruebas de las liquidaciones ilegales al extinto @SutNotimex asesorado por Arturo Alcalde, padre de la secretaria @LuisaAlcalde y sobre las demás irregularidades,con mucho gusto, las tienen mis abogados que preparan las denuncias — Sanjuana Martínez Montemayor (@SanjuanaNews) January 10, 2024

En tanto que este jueves, en otro mensaje, insistió en que" México se transformará cuando denunciemos la corrupción por encima de partidos y políticos".

En mensajes previos, Sanjuana apuntó también que bien se mantuvo como una funcionaria leal al presidente López Obrador, su lealtad a sus principios y a los mexicanos siempre es primero.