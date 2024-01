¿Quién es Sanjuana Martínez, quien acusa de desvío de dinero de Notimex?

Acusaciones de desvío de dinero para campaña

Tras la extinción y posterior liquidación a los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), la periodista Sanjuana Martínez acusó en redes sociales que sobre el monto de la liquidación de los trabajadores de esa agencia se le pidió un 20% para destinarlos a financiar la campaña presidencial de Sheinbaum.

En la nota que publicó en La Jornada con el título “Testimonio con la historia detrás del conflicto en Notimex”, Martínez relató cómo llegó en 2019 a la agencia, las irregularidades que supuestamente halló y cómo en el proceso de extinción supuestamente hubo dos “intentos de soborno” –que rechazó– por parte de José Luis Sánchez Cuazitl, director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Detalló que el cálculo que le correspondía al personal de Notimex era de alrededor de los 150 millones de pesos y que sobre ese monto, se le propuso entregar el 20% para la campaña de Morena, esto es, alrededor de 30 millones de pesos.

“Te damos esa cantidad (150 millones) siempre y cuando nos entreguen 20% para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum", le dijo Sánchez Cuazitl, al entonces director administrativo de Notimex, (Carlos) Peñaloza Martínez”, reveló la exfuncionaria.

Dijo que al negarse a ello, sólo le fue autorizado un monto de liquidaciones para los trabajadores que se mantuvieron cercanos a ella de 15 millones de pesos, por órdenes de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el secretario del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Marath Bolaños López.

Además, acusó al padre de la secretaria del Trabajo, Arturo Alcalde, de apoyar a los huelguistas del Sutnotimex.

Durante la mañanera, el presidente López Obrador pidió a la exdirectora de Notimex pruebas sobre sus dichos de que le solicitaron el 20% de las liquidaciones de los trabajadores de la extinta agencia para destinarlos a la campaña de Sheinbaum.

Y respaldó la labor de Alcalde y Bolaños, ante los señalamientos de Martínez Montemayor.

“Si tiene pruebas, yo no estoy limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a los tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar”, expuso el mandatario federal.

En respuesta, la Sanjuana Montemayor anunció que tiene las pruebas y que ya prepara la presentación de las mismas con su abogado:

"Me pide el presidente @lopezobrador_ que muestre pruebas de las liquidaciones ilegales al extinto @SutNotimex asesorado por Arturo Alcalde, padre de la secretaria @LuisaAlcalde y sobre las demás irregularidades, con mucho gusto, las tienen mis abogados que preparan las denuncias", escribió en su cuenta de X.

Sobre los dichos de Martínez, Claudia Sheinbaum, dijo que son falsos, al recordar que toda su vida ha luchado contra el desvío de recursos.

“Toda la vida luché contra el uso de recursos públicos, y en campañas electorales cómo lo voy a hacer, es absolutamente falso”, dijo en un panel en Guanajuato con trabajadores de medios nacionales y locales.

La periodista regia también recriminó al vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, y al presidente del sistema de medios públicos, Jenaro Villamil, por no apoyarla en el conflicto laboral.