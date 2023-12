Opositores: Cambio en TEPJF pone en riesgo 2024; Reyes defiende su imparcialidad

El Magistrado Electoral Reyes Rodríguez está bajo extraordinaria presión política. La magistrada Soto es de probada lealtad a @morena y al Presidente, pero no a la democracia. Lo sabemos muy bien en @MexLibre_ . Si cae la Presidencia del tribunal en manos del gobierno, toda la… — Felipe Calderón 🇲🇽 (@FelipeCalderon) December 12, 2023

Lo anterior, tras la crisis interna que vive la Sala Superior del TEPJF, derivado de la solicitud de renuncia que hicieran los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata a su titular Rodríguez Mondragón, por “falta de confianza”.

Reyes Rodríguez repitió en varias ocasiones que no dejaría su cargo, el cual concluye el 31 de octubre del 2024, sin embargo, ante la presión de los magistrados disidentes, terminó por darles la razón.

La senadora con licencia Kenia López Rabadán secundó las palabras del exmandatario michoacano al condenar que se busque “dinamitar” al Tribunal Electoral.

“La señora Sheinbaum sabe que va a perder. Por eso quieren dinamitar al Tribunal. No quieren que tu voto cuente. AMLO es un pésimo perdedor. Perdió en Tabasco y no lo aceptó, perdió la Presidencia y no lo aceptó”, posteó.

Para el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, el Ejecutivo Federal y Morena están detrás de la crisis del Tribunal Electoral y buscan apropiarse de la institución que le estorba, según él, en la elección de Estado que opera desde Palacio Nacional.