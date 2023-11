Docentes de Universidades Benito Juárez alistan amparo por despido injustificado

“Esto que estamos viviendo en las Universidades Benito Juárez es parte de la política neoliberal de no reconocer como trabajadores a los que prestan sus servicios personales y subordinados. ¿Y por qué lo hacen de esta manera? Porque así no les pagan prestaciones, no les pagan vacaciones, no les pagan aguinaldo, no les reconocen antigüedad laboral, no les dan de alta ante la seguridad social, particularmente ante el ISSSTE”, reprochó en una conferencia de prensa.

Es por esta razón que los docentes interpusieron las demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero no han sido atendidas debido a que en 2022 se ordenó la sustitución de estos organismos por tribunales laborales federales. Así que ya no recibieron nuevas demandas y acumulan miles de expedientes sin resolver, señaló el abogado.

“Exigimos que la Junta de Conciliación y Arbitraje dé respuesta a nuestras demandas y emita el laudo”, indicó.

Denuncian nuevos despidos

Guadalupe Ortiz, exprofesora de la Universidad del Bienestar de Iztapalapa, Ciudad de México, aseguró que los despidos injustificados continúan y que, ahora, el gobierno busca sustituir a los docentes cesados con profesores cubanos.