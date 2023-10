AMLO blinda financieramente obras insignia con subsidios y nuevos fideicomisos

Expertos ya habían alertado la ausencia de planeación o estudios de factibilidad previos a la inversión para garantizar la rentabilidad de esos proyectos en el tiempo. Ahora con las reformas legales se confirmaría, al menos, que se avecinan años en que los mexicanos subsidiarán las megaobras de López Obrador.

Como efecto colateral, todo esto se otorgará en medio de una completa opacidad sobre el manejo de los recursos destinados a esos proyectos de infraestructura.

Así lo advierte Fernando Gómez Suárez, analista económico, especialista en el sector aéreo y de comunicaciones, para quien la garantía de financiamiento de esos proyectos emblemáticos, vía pago de derechos y aprovechamientos, lleva el reconocimiento implícito de que tardarán años en arrojar ganancias.

“No serán auditables y, por otro lado (al aprobarlos), se infiere o da entender que estos proyectos no alcanzarán su rentabilidad o su autonomía financiera hasta en varios años. Al menos en lo que respecta el próximo año se tendrán que financiar o subsidiar esos proyectos que se mencionan entre ellos aeropuertos, Tren Maya y algunos otros proyectos de infraestructura más”, explica.

Resulta preocupante, establece el analista, que se opte por la figura de fideicomisos pues eso implicará que no habrá transparencia, y más, si se considera que estarán bajo administración de las Fuerzas Armadas, con el agregado de que la figura ha sido criticada por el propio presidente cuando se usa por otros poderes, por ejemplo, el Poder Judicial, al cual ya le quitó sus fideicomisos.

A juicio del analista, ése es el verdadero “blindaje” de esos proyectos, para asegurar que serán transexenales y no pase, como ocurrió con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, por decisión del gobierno federal: el haber entregado esas megaobras y la operación de éstas, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina Armada de México (Semar).

“Con la creación de los fideicomisos en estricto sentido se garantiza que no haya acceso a la información que debiera ser pública porque un fideicomiso conlleva la confidencialidad en el manejo del recurso. Entonces, no se sabría cuánto ingresa y cómo se aplican, no habría transparencia”, expone.

También resalta que al estar en manos de las Fuerzas Armadas se insertan en el rubro de "seguridad nacional", lo que las hace menos transparentes.

“La posibilidad de detener una obra de esa envergadura –mediante su asignación a la Marina o Sedena (…)– difícilmente habría una cancelación o amparos porque son instalaciones de seguridad nacional y operaciones de seguridad nacional, ese sería el argumento para conservar esos proyectos y para no transparentar los fideicomisos”, explica.